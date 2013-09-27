Вест-хэмcкий боксерский клуб для мальчиков был основан в 1922 году и с тех пор выпустил более 150 чемпионов Великобритании по боксу. Самый известный воспитанник клуба — Терри Спинкс. В 1956 году он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне, став первым британским олимпийским чемпионом по боксу.
Клуб находится в районе Ньюэм лондонского Ист-Энда. Этот не самый благополучный район знаменит тем, что его население — самое молодое в Великобритании и самое этнически разнообразное в Лондоне. По числу мусульман Ньюэм занимает второе место в стране.
Главный тренер Микки Мэй работает в клубе 35 лет. В прошлом году он получил премию «Тренер года», которую вручает английская Ассоциация любительского бокса.
В 2009 году владелец обратился к местным властям с просьбой разрешить ему снести здание клуба и построить на его месте дом на девять квартир. Клуб он хотел перенести в подвал соседнего паба «Черный лев». Лизинговый договор заканчивался в сентябре 2013 года, но под давлением местных жителей районный совет не позволил владельцу снести здание, и клуб остался на старом месте. Соответствующую петицию подписали больше тысячи человек.