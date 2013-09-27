В 2009 году владелец обратился к местным властям с просьбой разрешить ему снести здание клуба и построить на его месте дом на девять квартир. Клуб он хотел перенести в подвал соседнего паба «Черный лев». Лизинговый договор заканчивался в сентябре 2013 года, но под давлением местных жителей районный совет не позволил владельцу снести здание, и клуб остался на старом месте. Соответствующую петицию подписали больше тысячи человек.