Иван Дорн выпустил клип на песню Preach с его третьего альбома Open The Dorn. Клип полностью снят на камеру смартфона Samsung Galaxy Note8 и опубликован с хэштегом #DoWhatYouCant (Делай, что не можешь).

Клип рассказывает о болезненных отношениях и финансовом благополучии, однако смысловое ядро Preach заключается в поисках ответа на вопрос об истинной цели в жизни.

14 апреля Иван Дорн выпустил свой третий студийный альбом Open the Dorn. Это его первая пластинка, полностью записанная на английском языке. Работа над OTD началась летом 2015-го в Киеве, но большую часть песен Дорн и команда записали прошлой осенью в Лос-Анджелесе.

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