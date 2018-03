Российский дизайнер Ульяна Сергеенко оказалась замешана в международном скандале. Ее обвинили в расизме модель Наоми Кэмпбелл, фотограф Адам Катц Синдинг и другие.

Сергеенко подписала приглашение на свой показ фразой To my niggas in Paris, процитировав песню Niggas in Paris Канье Уэста и Джей Зи. Снимок с приглашением Сергеенко опубликовала у себя в «историях» инстаграма Мирослава Дума. Позже она удалила его, но скриншот этого снимка уже успел разойтись в интернете.

Сначала американский фотограф Адам Катц Синдинг написал поверх снимка «Серьезно?! Зачем вы: а) написали это б) опубликовали это…» Скриншот заметила супермодель Наоми Кэмпбелл. В своих «историях» она обратилась к Сергеенко со словами: «Лучше бы это было неправдой».

Снимок из Instagram Stories Наоми Кэмпбелл

В своем инстаграме Ульяна Сергеенко извинилась за свои слова. «Сегодня я проснулась и увидела много оскорбительных сообщений: «Ты заслуживаешь худшего в своей жизни» и другие. Я родилась в маленьком городе на юге Казахстана, моя дочь наполовину армянка, и я никогда не делила людей на белых и черных. Канье Уэст — один из моих любимых музыкантов, а NP [Niggas in Paris] всегда была одной из самых любимых песен. Да, мы называем друг друга словом на N, когда нам хочется верить, что мы такие же крутые, как парни, которые поют эту песню. Я приношу глубокие извинения перед всеми, кого могла обидеть», — написала она. Сейчас этот пост Сергеенко в инстаграме удален.

Мирослава Дума также принесла публичные извинения в инстаграме, еще раз отметив, что «фраза является отсылкой к одноименной песне Канье Уэста и Джей Зи», и подчеркнув, что она против расизма и дискриминации любого рода. Несмотря на все это, Думе тоже пришлось столкнуться с последствиями. После этого случая ее исключили из совета директоров детского онлайн-магазина The Tot, который Мирослава запускала вместе со своей подругой Насибой Адиловой.

Странно, что Ульяна Сергеенко и Мирослава Дума сначала не подумали о недавнем скандале вокруг рекламной кампании H&M, который уже привел к закрытию всех магазинов сети в ЮАР.