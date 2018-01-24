Режиссер сатирической комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал отмену проката его фильма в России и выразил надежду, что лента все-таки выйдет на экраны российских кинотеатров. Его слова передает The Guardian.

Все россияне, которым мы показали фильм, в том числе журналисты, сказали, что им очень понравилось, что они оценили картину. Они говорили две вещи: это забавно, но это правдиво. Я по-прежнему уверен, что мы можем добиться его показа в кинотеатрах.

Накануне министерство культуры объявило, что отзывает прокатное удостоверение у «Смерти Сталина». Юристы Минкульта обнаружили в фильме Ианнуччи признаки экстремизма. Основанием для отзыва стал подпункт, согласно которому прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Ранее деятели кино и члены Общественного совета при Минкультуры сочли «Смерть Сталина» оскорбительным фильмом и просили ведомство отложить его премьеру.

Министр культуры России Владимир Мединский тоже прокомментировал ситуацию, заявив, что в России фильм может быть воспринят как «оскорбительная насмешка» над «советским прошлым», «простыми людьми», «Советской армией» и над «жертвами сталинизма». «У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке — традиция нашей культуры», — полагает глава ведомства.

Релиз фильма «Смерть Сталина» в России должен был состояться 25 января. Картина посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году политика, а действие разворачивается вокруг его приближенных. В фильме режиссера сыграли Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Джейсон Айзекс и другие. Впервые «Смерть Сталина» показали 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, в мировой прокат лента вышла 20 октября.

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