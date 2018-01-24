Прогулки в морозную погоду, особенно если к ним еще прибавляется ясное небо и солнечный свет, радуют гораздо больше, чем унылая серость и слякоть. Для того чтобы отдых на свежем воздухе не омрачался потрескавшимися губами или обветренными руками и носом, достаточно обзавестись парой-тройкой средств-помощников.

Один из самых живучих мифов об уходе за кожей в зимнее время гласит: крем для лица, а точнее, содержащаяся в нем вода способна замерзать в порах кожи и таким образом травмировать ее. На самом же деле это заблуждение, которое противоречит здравому смыслу вкупе с законами физики. Как минимум стоит вспомнить, что температура тела человека держится примерно на уровне 36,5 градусов, в том числе и для того, чтобы вода в организме продолжала оставаться в жидком и теплом состоянии.

Вместе с тем, есть резон в том, чтобы перед выходом на улицу зимой сделать выбор не в пользу средств на гелево-водной основе, а предпочесть более плотные текстуры — специальные кремы для холодной погоды. В их состав, как правило, входят ланолин, воски, вазелин и натуральные масла.

Защитный питательный крем с календулой Wind und Wetter Balsam, Weleda 8-часовой восстанавливающий и защищающий крем-бальзам Eight Hour Cream, Elizabeth Arden Крем для экстремальных погодных условий с солнцезащитным фильтром Sun Sport Extreme SPF 50, Lancaste

Главная задача таких кремов — предотвратить обезвоживание кожи, защитить ее и максимально оградить от резких перепадов температур сосуды. Настолько, насколько это способно сделать средство для наружного применения. Нередко такие средства специально помечаются — cold cream, weather cream, wind and snow cream. Но даже если отсылки к испытаниям морозом в названии крема нет, вполне возможно, что он подходит для этих целей. Поэтому нужно обратить внимание на плотность текстуры и не слишком высокое содержание спирта (чем дальше от начала списка ингредиентов он указан, тем лучше). А вот SPF в нем будет очень кстати, если выдался солнечный день или в планах горнолыжные склоны.

Губы на морозе страдают не меньше, а подчас и больше, особенно, если есть привычка их облизывать, пытаясь избавиться от сухости — от этого они сохнут еще сильнее, обветриваются и могут потрескаться. Бальзам или гигиеническая помада обязательно должны обрести свое место в кармане куртки (они же придут на помощь, если вокруг ногтя появятся неприятные заусенцы). Лучшим выбором будут средства плотные, восковые по текстуре — одновременно питающие, увлажняющие и защищающие нежную кожу губ. В отличие от жидких и легких бальзамов для губ, плотные дольше сохранятся на губах и не покинут хозяина даже если тот во время прогулки заглянул на стакан пряного глинтвейна или чая. Кроме того, такие средства практически всегда матовые, на губах их не видно, а значит даже тем, кто не вполне комфортно себя чувствует, пользуясь помадой, стесняться будет нечего.

Защищающий питательный бальзам для губ с натуральными маслами Protecting & Nourishing Lip Balm, Nairian Ультрапитательный бальзам для губ с экстрактом меда акации и натуральными маслами Reve de Miel, Nuxe Бальзам для интенсивной защиты и восстановления губ RIntense Repair Lip Balm, Neutrogena

Сколько бы мы ни защищали руки варежками и перчатками, в морозную погоду они все равно норовят обветриться и начать неприятно шелушиться и зудеть. Тут играет роль и общая сухость воздуха, и тачскрин смартфона, который «не чувствует» прикосновения в перчатке, и нежелание лезть за варежками в карман, когда от машины до подъезда всего-то пара шагов. Как и в случае с кремами для лица, зимние средства для рук лучше выбирать с более плотными текстурами, маслами и воском в составе и защитными функциями в задачах. Перед прогулкой достаточно один раз нанести такой крем на руки, чтобы не волноваться за их состояние — ветер и снег им будут нипочем. Впрочем, от холода средство их не защитит, так что варежками пренебрегать не стоит.

Бальзам для глубокого восстановления и защиты кожи рук Cicaplast Mains, La Roche-Posay Защитный био-крем для рук с медом и пчелиным воском «Теплые Варежки» Natura Siberica Питательный крем для сухой кожи рук с маслом карите Karite Dry Skin Hand Cream, L’Occitane



И наконец, придя с мороза домой, стоит дать щекам и руками согреться естественно — свойственное каждому желание броситься греться у батареи или под горячей водой далеко не лучшим способом сказывается на сосудах и коже. Даже 10−15 минут хватит для того, чтобы тело прошлом температурную «декомпрессию» — после этого уже можно в теплую ванну, к обогревателю или камину.