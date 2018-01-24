Я считаю, что уровень ответственности за слова и действия прямо пропорционален твоему социальному статусу.

Власть и ее эманации — деньги, слава, лайки в инстаграме — в современном мире, страдающим от того, что люди такие разные, означают вину.

Если ты богат и знаменит, то виноват еще перед тем, как начал говорить. Вначале извинись, пожалуйста, потом говори — спасибо тебе за это и извини за просьбу.



Понятно, что поступок Ульяны и Мирославы с н-ворд глупый, прежде всего. Но оправдывать его, упрекая мир в излишней чувствительности, — все равно, что смеяться над пошлыми шуткам Путина и предложением Маши Захаровой устроить финскому журналисту тур по Чечне в ответ на вопрос о преследовании там геев.



Ты русская, ты богатая и знаменитая, и в общении с миром все это делает тебя жутко несвободной. Особенно учитывая, отрицательное обаяние русской моды, которая держится на негодяйском образе страны и грязных деньгах. Туда вас ткнут мордой при первом удачном случае, припомнив, откуда вы, и что говорили в 2012-м — и вот же такой случай!



За н-ворд стоит огромная история американской борьбы с дискриминацией. Его употребление возможно только как обращение одного рэпера к другому, как символ победы над угнетателями, как проявление свободы, которую не купишь за деньги папы и мужа. Нельзя этого не знать. А если знаешь и думаешь, что заслужил это слово, как Канье и Джей Зи, то твоя глупость превращается в бестактность и становится реальным оскорблением. Я в этом смысле понимаю Наоми, которая является носителем американской социальной обостренности.



Если переносить сюжет в Россию с ее глубокими дискриминационными традициями, то тоже действует «правило своей среды». У нас Хачом имеет право называть себя блогер Амиран Сардаров, жидами — усталые интеллигенты в «Проливе», а педиками — посетители воскресной «Пропки» (кто-то наверняка собрал бинго).

Всем остальным — ну просто нельзя. Ни в бане, ни за столом, ни на бэкстейдже на рейве. Ведь Уля с Мирой это должны понимать.

В конце концов, на открытке можно было написать «Приветы всем моим богатым сучкам из России»? Вот это было бы круто.