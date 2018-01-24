Американский видеомонтажер-фрилансер Закери Рамос-Тейлор (Zackery Ramos-Taylor)
Рамос-Тейлор отметил, что хотел проследить, как Голливуд интерпретирует историю, создавая «театрализованный пересказ исторических моментов» посредством декораций, костюмов, реквизита и языка тела актеров.
В ролике задействованы фильмы: «Меня там нет», «Правда», «Фрост против Никсона», «Свой человек», «Битва полов», «Жертвуя пешкой», «Станция Фрутвейл», «127 часов», «Человек, который изменил всё», «Чудо на Гудзоне», «Охотник на лис», «Без предела», «Тоня против всех», «Чудо», «Крутые виражи» и «Эдди Орел».