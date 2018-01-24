Американский видеомонтажер-фрилансер Закери Рамос-Тейлор (Zackery Ramos-Taylor) опубликовал шестиминутное видео «Основано на реальных событиях» (Based on a True Story), в котором сопоставил документальные кадры с фрагментами фильмов об исторических и спортивных событиях.

Рамос-Тейлор отметил, что хотел проследить, как Голливуд интерпретирует историю, создавая «театрализованный пересказ исторических моментов» посредством декораций, костюмов, реквизита и языка тела актеров.