Государственное управление КНР по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения (SAPPRFT) запретило показывать на телевидении музыкантов, имеющих отношение к культуре хип-хопа, запрет в том числе касается исполнителей с татуировками. Об этом сообщает Time, ссылаясь на китайское издание Sina.

Глава ведомства Гао Чангли огласил новые правила.

Абсолютно недопустима трансляция артистов, чьи сердце и мораль не принадлежат партии, и чья мораль не благородна

Абсолютно недопустима трансляция артистов, которые безвкусны, вульгарны и непристойны

Абсолютно недопустима трансляция артистов, не имеющих класса, и чей идеологический уровень низок

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Поводом для введения правил стал недавний скандал с местным рэпером PG One. В текстах его песен нашли пропаганду наркотиков и сексизм. После запрета с китайского телешоу Singer удалили рэп-исполнителя GAI, а в сети стали недоступны его клипы.

В китайских соцсетях возмущаются таким раскладом дел. «В SAPPRFT царит идиотизм! Они не дают китайскому хип-хопу шансов на выживание! Мы можем вернуться обратно в древние времена», — написал один из пользователей твиттера.