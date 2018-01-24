Папа римский Франциск опубликовал послание к празднику святого Франциска Сальского, который считается покровителем журналистов.

Послание начинается со слов из Евангелие от Иоанна: «Истина сделает вас свободными». В обращении много внимания уделено теме фейковых новостей. По словам Франциска, в основе фальшивых новостей — ложь, потому что они восходят к соблазнению Евы змием, когда она решила вкусить яблоко с Древа познания добра и зла, основываясь на ложной информации искусителя.

«Нам нужно разоблачать то, что можно назвать «тактикой змея», используемой теми, кто маскируется, чтобы ударить в любое время в любом месте. Такова была стратегия лукавого змея в Книге Бытия, который на заре человечества создал первую фейковую новость, легшую в основу трагической истории человеческого греха», — сказал Папа Римский.

«Трагедия дезинформации заключается в том, что она дискредитирует других, представляя их врагами, вплоть до демонизации и разжигания конфликта. Фейковые новости — это признаки нетерпимого и сверхчувствительного отношения, что лишь приводит к распространению высокомерия и ненависти. Это конечный результат неправды», — заявил понтифик.

Он также привел цитату из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.

Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи к людям и себе самому.

Понтифик также заявил, что причина вирусного характера фейковых новостей — человеческая жадность. «Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, коренятся в жажде власти, желании обладать и наслаждаться, что в конечном итоге делает нас жертвами чего-то куда более трагического — обманчивой силы зла, которая движется от одной лжи к другой, чтобы лишить нас внутренней свободы», — сказал Франциск.

Папа римский призвал журналистов и всех людей сделать своей миссией поиск правды. Теме фейковых новостей будет посвящен Всемирный день социальных коммуникаций, который будет отмечаться 13 мая. Полный текст послания Франциска можно прочитать здесь .