В России 25 января в прокат должен был выйти фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Но за два дня до премьеры Министерство культуры отозвала у картины прокатное удостоверение. Ведомство указало прокатчику на «крайнюю неуместность» выхода фильма в канун 75-летия Битвы под Сталинградом. У каких фильмов были проблемы с прокатом в России — читайте в обзоре.

«Приключения Паддингтона-2»

Год выхода: 2017

Страна производства: Великобритания, Франция, США

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Министерство культуры 17 января объявило о переносе даты выхода фильма «Приключения Паддингтона-2» на 1 февраля. Причем министерство предупредило прокатчиков об этом за день до официальной премьеры картины — 18 января. Причиной переноса в Минкульте назвали выход «иного фильма». По данным «Ведомостей», дату выхода сдвинули, чтобы поддержать российские фильмы «Движение вверх» и «Скиф».

«Любовь»

Год выхода: 2015

Страна производства: Франция, Бельгия

Министерство культуры России 17 сентября 2015 года отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Любовь» аргентинского режиссера Гаспара Ноэ из-за порнографических сцен. Выпустить фильм в российский прокат планировала компания «Премиум фильм». Для проката планировалось использовать «более мягкую» версию фильма.

«Приказано забыть»

Год выхода: 2014 год

Страна производства: Россия

В июне 2014 года Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Приказано забыть» о депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. В ведомстве указали, что «демонстрация фильма будет способствовать разжиганию межнациональной розни». Фильм отправили на дополнительную экспертизу, его широкий прокат так и не состоялся.

«Интервью»

Год выхода: 2014

Страна производства: США

В России и США в прокат не вышла политическая комедия, где Сет Роген и Джеймс Франко играют двух телевизионщиков, которые отправляются в Северную Корею под видом вымышленного интервью убивать Ким Чен Ына. Однако в этот раз картину не выпустила на широкий экран сама кинокомпания.

Незадолго до премьеры хакеры взломали серверы киноподразделения фирмы Sony и украли, внутренние документы и переписку. СМИ писали, что это были северокорейские спецслужбы. Хакеры требовали удалить трейлер и не выпускать фильм, в обмен они перестали публиковтаь документы компании.

«Клип»

Год выхода: 2012

Страна производства: Сербия

Министерство культуры в августе 2012 года отказалось выдавать прокатное удостоверение сербскому фильму «Клип». В своем дебютном фильме режиссер Майя Милош рассказывает историю девочки-подростка из сербской провинции: она живет в постоянном конфликте, экспериментирует с сексом и наркотиками. Фильм стал победителем Роттердамского кинофестиваля.

В министерстве объяснили отказ от проката «наличием в картине нецензурной брани, сцен, где употребляются наркотики и алкоголь, и материалов порнографического характера».


«Номер 44»

Год выхода: 2014

Страна производства: Чехия, Великобритания, США, Россия

Фильм был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты -офицер советской разведки Лев Демидов, он расследует серию убийств 44 детей. В российский прокат картина должны была выйти 17 апреля 2015 года, она даже получила соответствующее удостоверение. Но за день до премьеры компания-кинопрокатчик «Централ Партнершип» отказалась от «Номера 44» из-за «искажения исторических фактов» в фильме. Решение приняли после показа картины сотрудникам Министерства культуры.

«Зов космической эволюции»

Год выхода: 2013

Страна производства: Россия

Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 году, а через три года Министерство культуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова.

В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Суд признал отзыв лицензии незаконным, но ее картине так и не вернули.

Трейлер фильма удален из интернета.

«Война Чарли Уилсона»

Год выхода: 2007

Страна производства: США, Германия

В феврале 2008 года компания Universal Pictures International Russia отказалась от проката голливудского фильма «Война Чарли Уинскона» о войне в Афганистане. В российском подразделении компании решение объяснили «антисоветской направленностью фильма».

«Борат»

Год выхода: 2006

Страна производства: США, Великобритания

Комедия режиссера Ларри Чарльза с Сашей Бароном Коэном в главной роли рассказывает про казахского журналиста, который отправляется в США, чтобы жениться на актрисе Памеле Андерсон. Госкино в ноябре 2016 года не выдало картине прокатное удостоверение. Поводом стали «уничижительные» шутки в отношении «определенных национальностей». Кроме того, на широкий экран фильм не пустили еще в Казахстане, Украине, ОАЭ.