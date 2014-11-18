Сэр Карл Раймунд Поппер

<strong>Основные труды:</strong> «Логика и рост научного знания», «Нищета историцизма», «Открытое общество и его враги»<br /><br />«Я думаю, в науке — и раз уж на то пошло в философии — есть только один путь: найти проблему, увидеть ее красоту и влюбиться в нее; затем жениться на ней, жить долго и счастливо и умереть в один день — если, конечно, вы не встретите другую, еще более прекрасную проблему или, паче чаяния, не найдете решение. Но даже если вы и вправду найдете решение своей проблемы, вы обнаружите целое семейство проблем-отпрысков».