Сэр Карл Раймунд Поппер
<strong>Основные труды:</strong> «Логика и рост научного знания», «Нищета историцизма», «Открытое общество и его враги»<br /><br />«Я думаю, в науке — и раз уж на то пошло в философии — есть только один путь: найти проблему, увидеть ее красоту и влюбиться в нее; затем жениться на ней, жить долго и счастливо и умереть в один день — если, конечно, вы не встретите другую, еще более прекрасную проблему или, паче чаяния, не найдете решение. Но даже если вы и вправду найдете решение своей проблемы, вы обнаружите целое семейство проблем-отпрысков».
Дерек Парфит
<strong>Основные труды:</strong> «Персональная идентичность», «Нормативность», «Резоны и персоны», «О том, что имеет значение»<br /><br />«Что меня интересует, так это метафизические вопросы, ответы на которые затрагивают наши эмоции. Почему существует Вселенная? Что позволяет каждому из нас считать себя одним и тем же человеком на протяжении жизни? Есть ли у нас свобода воли? Иллюзорно ли течение времени?»
Альфред Айер
<strong>Основные труды:</strong> «Язык, истина и логика», «Основания эмпирического знания», «Человек как предмет научного исследования», «Происхождение прагматизма»<br /><br />«Говорить, что авторитет — неважно, светский или религиозный — никоим образом не может обосновать нравственность, еще не значит отрицать тот очевидный факт, что он каким-то образом определяет наш выбор».
Джон Макдауэлл
<strong>Основные труды:</strong> «Сознание и мир», «Роль эвдемонии в этике Аристотеля», «Значение и интенциональность в философии позднего Витгенштейна»<br /><br />«Мне интересны эффекты той метафизической позиции, на которую мы с такой легкостью скатываемся, ее можно называть сциентизмом, или натурализмом. Я уверен, что она искажает наши представления о месте сознания в мире. Задача философии, как я ее вижу, — исправлять это искажение».
Ноам Хомски
<strong>Основные труды:</strong> «Синтаксические структуры», «Логическая структура лингвистической теории», «Картезианская лингвистика», «Необходимые иллюзии: контроль над мыслью в демократических обществах», «Минималистская программа»<br /><br />«Основные вопросы философии можно, как мне кажется, продуктивно переформулировать, перезадать с позиций естественных наук, в которых сохранился импульс раннего Нового Времени. Исходно меня интересовало именно это — особенно в том, что касается языка и сознания, биологических оснований человеческого мышления и речи как способа выразить мысль».
Джон Ролз
<strong>Основные труды:</strong> «Теория справедливости», «Политический либерализм», «Право народов», «Справедливость как честность»<br /><br />«С того момента, как я тинейджером начал изучать философию, меня беспокоят вопросы морали и те религиозные и философские основания, которые позволяют нам на эти вопросы отвечать. Три года в американской армии во время Второй мировой — и меня стали волновать вопросы политики. Около 1950 года я начал писать книгу о справедливости. Со временем я ее дописал».
Герберт Лайонел Харт
<strong>Основные труды:</strong> «Понятие права», «Право, свобода и мораль», «Моральные принципы уголовного права»<br /><br />«Сказать вам откровенно, я думаю, идея краткого изложения на 50−100 слов — это абсурдная идея… Я советую вам от нее отказаться».
Раймонд Клибанский
<strong>Основные труды:</strong> «Сатурн и меланхолия» (в соавторстве с Эрвином Панофски и Фрицем Сакслем)<br /><br />«Без комментариев».