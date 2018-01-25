Netflix выпустил трейлер нового сериала «Семь секунд», снятый по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор» 2013 года.

Действие сериала происходит в Нью-Джерски и затрагивает тему конфликта между темнокожим населением и полицейскими. Напряжение нарастает, когда полицейский стреляет в подростка-афроамериканца и оставляет его умирать. В центре сюжета полнометражной картины Юрия Быкова — майор полиции Сергей Соболев, который по дороге в роддом к жене сбил шестилетнего мальчика. Соболев решает скрыть свое преступление, что приводит к трагическим событиям.

Режиссером выступил Гэвин О’Коннор («Воин»), шоураннером и сценаристом — Вина Кабрерос Суд («Убийство»). Главные роли сыграли Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое»), Надя Александер («Подпольная империя»), Реджина Кинг («Американское преступление»).

Выход сериала «Семь секунд» запланирован на 23 февраля.