Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к сроку от 40 до 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие и домогательства в отношении спортсменок, по большей части несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Mail.

«Только что я подписала вам смертный приговор», — сказала cудья Розмари Акуилина, подчеркивая тот факт, что Нассару суждено остаток дней провести в тюрьме. Во время оглашения приговора судья также заявила, что действия Нассара были «манипулятивными и лицемерными».

Процесс касался преступлений по отношению к семи пострадавшим, но в суде выступили более 150 женщин. Бывшего врача обвиняли в том, что он осуществил действия сексуального характера в отношении гимнасток под предлогом лечения. Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств, в том числе к участницам олимпийской сборной. Ранее в декабре 2017 года 54-летний Ларри Нассар уже был приговорен к 60 годам заключения в федеральном суде за хранение детской порнографии.

После оглашения приговора в американских соцсетях распространился хэштег #СудьяАкуилина (#JudgeAuilina). Пользователи твиттера обратили внимание на момент , когда судья небрежно отбрасывает письмо Нассара, в котором он приносит извинения за содеянные поступки, а также утверждает, что девушки, которые его обвиняют, добиваются внимания СМИ и хотят денег.

«Это письмо говорит мне, что вы так и не осознали, что именно вы совершили. Я бы не разрешила вам даже присматривать за моими собаками», — заключила судья Акуилина.

How do I get this as a tattoo? #JudgeAquilina pic.twitter.com/bnABbMO7PH — Fallon Anne (@FalTastic) January 25, 2018

Как из этого сделать татуировку?