Сегодня утром в Петербурге скончалась певица и актриса Людмила Сенчина. Ей было 67 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера Владимира Андреева.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине. В 1966 году она переехала в Ленинград, поступив в Музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После его окончания ее пригласили в Театр музыкальной комедии.

Сенчина завоевала особенную любовь зрителей, когда исполнила в 1971 году песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Многие также знают певицу благодаря таким композициям, как романс из телефильма «Дни Турбиных», «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь» и «Добрая сказка».

Сенчина также снялась в фильмах «Волшебная сила», «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Голубые города». В 2002 году ей присудили звание народной артистки России.