Сергей Фадеичев / ТАСС Строительство стадиона «Мордовия Арена»

Цены на жилье в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, растут в геометрической прогрессии — как в отелях, так и в частном секторе. Некоторые гостиницы подняли стоимость номеров на 5000% , а на сервисах airbnb.com или booking.com можно найти варианты и за три миллиона рублей. Esquire поговорил с жителями четырех регионов и узнал, почему они решили сдавать свои квартиры, на что планируют потратить заработанное и как в целом относятся к проведению мундиаля в России.

Анна, 33 года, преподаватель, Саранск

Что: 2-комнатная квартира

Цена на время чемпионата: 120 000 рублей в сутки

Идея сдать собственное жилье показалась нам весьма привлекательной, тем более, что наша квартира находится близко к стадиону. Я знаю, что мы сдаем за дорого, но не считаю это чем-то плохим. На этом чемпионате заработали все, так почему мы не можем? Мероприятие такого уровня бывает раз в жизни. И я с удовольствием пойду в налоговую, подам декларацию и заплачу. А почему нет? Я на этом заработала, и я готова, чтобы на этом заработало и государство. Вполне! Я считаю, что это рационально и реально.

Сдавать свое жилье за копейки меня это не интересует совершенно. Я же не знаю, какие люди к нам приедут: вдруг это будут фанатики из Португалии, которые хотят тупо подраться или устроить какой-то дебош. Еще прокурят и прожгут диван или испортят унитаз — овчинка выделки не стоит, я только геморрой себе заработаю! Мне это совершенно ни к чему. Смысл мне ее сдавать, грубо говоря, за 100 тысяч в неделю, если на 150 придется делать в ней ремонт? Тут либо пан, либо пропал. Но если ты пропал, то хоть со стенами и какими-то деньгами, на которые ты можешь все это дело починить.

В конце концов, на чемпионат едут и очень состоятельные болельщики — они знают, куда собрались, и готовы потратить деньги. А мы готовы за эти же деньги устроить им культурную программу и встретить их с русским размахом: напоить водкой, напарить в бане, свозить в лес или на рыбалку. При этом я не подразумеваю абсолютно никаких глупостей. Русские очень радушные люди. Мы могли бы организовать досуг и даже очень хотели бы это сделать. Но, опять же, все упирается в материальные ресурсы.

Мы готовы встретить иностранцев с русским размахом: напоить водкой, напарить в бане, свозить в лес или на рыбалку

Если получится сдать квартиру, деньги потратим, наверное, на какой-то культурный досуг. Может, съездим куда-то — я бы очень хотела в Испанию, говорят, в Барселоне так красиво. Или вложимся в недвижимость, у нас ведь дети.

Опыт Олимпийских игр в Сочи показал, что Россия умеет принимать мероприятия подобного уровня. Даже в нашем маленьком городе достаточно мест для занятий спортом: бассейны, стадионы, ледовые арены, катки — все доступно для обычного человека. Мой сын занимается в бесплатной секции. В проведении чемпионата мира вижу только плюсы — опять же, детям больше возможностей для занятий спортом. Пусть вкладывают! Все равно бы эти деньги никому из нас не достались бы, а так хоть инфраструктура появилась. А по поводу воровства — еще Конфуций боролся с казнокрадством.

Наша страна сейчас занимает неплохое место в мире. У нас грамотный президент, который может постоять за свою страну и дать отпор, может корректно ответить, а иногда и весьма жестко. В 1990-е страну разграбили, разворовали, а сейчас фактически подняли с колен, привели в божеский вид. Поколению, которое выросло при нашем президенте, не с чем сравнить, поэтому они видят только негативные стороны. Про Европу начинают рассказывать, как там все прекрасно и замечательно — я не совсем с этим согласна. Везде есть свои проблемы. В Европе есть нищие районы, беженцы, они утрачивают свой меенталитет. Коренное население заменяется арабами, которые вносят свою культуру, религиозные взгляды. Во всём нужно искать положительные моменты.

Сергей Фадеичев / ТАСС Строительство стадиона «Самара Арена»

Олег, 48 лет, предприниматель, Самара

Что: трехкомнатная квартира

Цена на время чемпионата: 27 000 рублей в сутки

Цены на жилье сейчас в несколько раз выше, чем обычно, поэтому решили попробовать сдать. Выбрали Airbnb — слышал, что иностранцы во время путешествий часто пользуются этим сервисом. У нас трехкомнатная квартира недалеко от стадиона, на машине можно добраться за пять минут. В ней при желании могут разместиться до 8 человек — получается, с каждого не более $50. Можно и сторговаться, сделать подешевле — все от ситуации зависит. За эти деньги я готов помочь с трансфером, привезти-отвезти, помочь вопросы порешать чисто по‑человечески, если это будут нормальные гости. Я не очень хорошо знаю английский, на уровне института, но в принципе с иностранцами общался.

Недавно мы купили однокомнатную квартиру в центре — нам с женой оттуда удобно добираться до работы, а сыну до университета. На время чемпионата переедем туда или на дачу, которая находится недалеко от базы, где разместится австрийская сборная. Но вторая квартира у нас ипотечная, поэтому то, что заработаем на этом грандиозном событии, потратим на погашение кредита.

Я не фанат, но большой любитель футбола. По состоянию здоровья не смог заниматься им профессионально, но играю каждую неделю, смотрю матчи, доводилось встречать известных людей. В 2002 году я поехал на чемпионат мира в Японию — это была моя мечта. Путевка обошлась мне примерно в $7−8 тысяч — это только перелет и билеты на матч — я брал ее в рассрочку. Сколько я потратил на жилье, еду и сувениры уже и не вспомню. Не жалею, что потратился, до сих пор вспоминаю ту поездку. Такое остается на всю жизнь.

Я бы с удовольствием купил билеты на наш чемпионат. Знаете, как это сложно? Практически невозможно. У нас уже месяца два как все распродано. Участвую в лотерее. На первом этапе мне не повезло, теперь жду вторую жеребьевку. Если не выиграю, то буду смотреть по телевизору. Переплачивать не буду, билеты и так дорогие. По дешевым ничего не увидишь, хорошие стоят 10−15 тысяч, а у спекулянтов будет еще раза в 2−3 дороже. Это того не стоит. Лучше взять компанию друзей, сесть перед телевизором или в какой-нибудь фан-зоне приятной.

Бюджет как воровали, так и будут воровать, мы тут ничего не изменим, но вот то, что появилось благодаря чемпионату, отрицать бессмысленно

Я положительно отношусь к идее проведения чемпионата, хотя многие критикуют. Я понимаю, что это деньги из нашего кармана и что половину уже разворовали чиновники. И показушных моментов много: например, улицы, по которым будут ходить туристы, облагораживают, остальное — нет. Но, тем не менее, дороги отремонтированы, построены новые транспортные развязки, два кольца, которые не появились бы тут и за 50 лет. Я теперь могу хотя бы до дачи доехать — раньше был всего один мост, по которому ехали все, а теперь три. А гостиницы — сколько там рабочих мест! Бюджет как воровали, так и будут воровать, мы тут ничего не изменим, но вот то, что появилось благодаря чемпионату, отрицать бессмысленно.

Говорят, за чемпионат мира в Самаре нужно благодарить Меркушкина, которого уволили год назад (Владимир Меркушкин, бывший губернатор Самарской области. — Esquire). Но если бы меня поставили перед выбором: губернатор Меркушкин и чемпионат или другой глава региона, но без чемпионата, — я бы выбрал второе. Он был вор, просто вор. Я знаю это не понаслышке — у меня родственники и друзья в довольно высоких структурах работали Люди были просто счастливы, когда его все-таки убрали. Он полностью задушил местный бизнес. Он из Саранска и обеспечивал свой регион. У нас если были куры, то мордовские; если цемент, то его месят и везут из Мордовии. Все местные заводы стояли и ничего не делали, все везли из Мордовии. Вся его братия-шатия, родственники, дочи, дяди, тети зарабатывали, а местных коммерсантов он ущемлял. Проворовался настолько, что дальше было нельзя.

Сейчас у нас губернатор Дмитрий Азаров. Он местный, я с ним в одной школе учился. Пока трудно оценивать его работу, но кажется нормальным и адекватным человеком. Главное, что он местный — а то у нас все время то московские правили, то еще какие-нибудь меркушкины. Так что я за него двумя руками.

Станислав Красильников / ТАСС

Александр, 34 года, предприниматель, Саранск

Что: однокомнатная квартира

Цена на время чемпионата: 60 000 рублей в сутки

Цену мы определяли, исходя из объявлений на Airbnb и других сайтах. В среднем за жилье сейчас просят около 100 тысяч рублей, а мы сделали на 40% дешевле. Я проконсультировался с риелторами — они сказали, что квартиру нужно выставить подороже, чтобы «прощупать» рынок. Если никто не будет бронировать, цену будем опускать.

В связи с арендой жилья в Саранске нужно понимать две вещи. Во‑первых, большинство объявлений размещают риелторы, которые обещают за процент «сдать квартиру дорого». Большинство местных особо не торопятся, потому что времени еще очень много. Во‑вторых, основные гостиницы — например, четырехзвездочный Mercure — еще не ввели в эксплуатацию. Так что цены наверняка будут снижаться — не будет 100 тысяч за сутки, это точно.

В Саранске пройдет четыре матча, все будут снимать жилье посуточно, никто не останется в Мордовии на месяц или даже на неделю. Сутки для иностранцев обойдутся всего в тысячу долларов. Например, в моей квартире три спальных места — получается, с каждого по 20 000 рублей, а это уже не так дорого.

Саранск как Швейцария — вроде ничего нету, но б***, цены высокие и все красиво

В Мордовии средняя зарплата — 15−20 тысяч рублей. Большинство трудоспособных уезжают в большие города вахтой, если родители не могут пристроить. С нуля работать не все готовы. Цены у нас такие же, как в Москве. Разница только в том, что тут больше частных домов и дач, у людей есть огороды, а значит, и свои продукты.

Сам я работаю в столице, у меня небольшой строительный бизнес. В Саранск езжу раз в месяц к семье, у меня жена и пятимесячный ребенок. Начать бизнес с нуля там невозможно — низкая конкуренция, все уже схвачено, а что-то менять особо не хотят. Какая еще работа остается? Идти на завод? Так и заводов у нас практически нет, всего два-три на всю Мордовию. Есть «Электровыпрямитель», кабеля делают. Ну, птицефабрики еще. И все, ничем больше наша республика не славится.

Но в целом город у нас хороший — компактный, уютный, с хорошими дорогами и аккуратными, чистенькими домами. Как Швейцария — вроде ничего нету, но б***, цены высокие и все красиво. Вот Пенза в ста километрах — разбитый город, но зато есть предприятия.

В целом к проведению чемпионата отношусь хорошо. Все-таки, люди приедут. Обычно мы к ним ездим, а тут они к нам. Раньше никто не знал, где находится Мордовия, даже сами россияне, про иностранцев вообще молчу. А сейчас республика более менее на слуху. Это уже приятно.

Сергей Фадеичев / ТАСС Вид на монумент «Родина-мать зовет!» и стадион «Волгоград Арена»

Андрей, 37 лет, юрист, Волгоград

Что: двухкомнатная квартира

Цена на время Чемпионата: 60 000 рублей в сутки

Мы живем в микрорайоне, где пройдут основные мероприятия чемпионата. У нас с женой маленький ребенок, и мы в любом случае планировали съехать на месяц куда-нибудь подальше, потому что тут будут серьезные транспортные проблемы: ограничение на движение автобусов, въезд на личном авто только пропускам и так далее. Ну, раз съезжаем, то почему мы не воспользоваться возможностью, которая случается раз в жизни?

Размещение туристов — это задача власти на местах. Если видите, что не хватает мест, организуйте

У меня нет цели во что бы то ни стало сдать квартиру. Не получится — не страшно. Цену выставил в расчете на верхний сегмент среднего класса, чтобы не приехали подростки погулять. Для англичан, японцев и тех же поляков это не космическая цена. От нашей квартиры до стадиона 400 метров, рядом набережная, парк. Наверняка найдутся люди, которые захотят воспользоваться таким комфортом. В принципе, размещение туристов — это задача власти на местах. Если видите, что не хватает мест, организуйте.

Если получится сдать жилье, у нас с женой четкий план: мы планировали купить новую квартиру.

К проведению чемпионата в России отношусь со сдержанным оптимизмом. Негатив, который льется в СМИ, не воспринимаю, — такое событие в истории города может случиться только один раз. Сейчас у нас, конечно, не самые лучшие времена, но за последние два-три года город изменился в лучшую сторону. Конечно, можно было сделать больше, но без чемпионата не было бы и того, что уже построили. Можно критиковать, а можно радоваться тому, что есть. Я из тех, кто радуется тому, что есть.

Справка

Чем меньше город, тем выше расценки на краткосрочную аренду, отмечает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинекая. «Так, в Саранске предложения краткосрочной аренды от частных лиц варьируются от 15 до 245 тысяч рублей в сутки, а средняя цена составляет 50 тыс. Для сравнения: в более развитой с точки зрения туристической инфраструктуры Казани средние ставки на аренду в дни проведения ЧМ составляют порядка 15−20 тысяч рублей», — отмечает эксперт.

Частный сектор государство регулировать не будет, поэтому собственники могут ставить любые цены. «Власти, скорее всего, попытаются ассиметричными мерами снизить расценки. В частности, еще можно успеть подготовить к приему гостей многочисленные санатории и лагеря, остающиеся в государственной и муниципальной собственности. Ставки аренды в них будут примерно в два раза ниже рыночных. Не стоит забывать и том, что во многих регионах России (в частности, в Москве) наблюдается избыток предложения на рынке новостроек. Невостребованные квартиры можно выставить на рынок аренды также сбив цены от частных владельцев», — считают в «Метриум Групп».

Рост цен наблюдается и в Москве. «Например, однокомнатная квартира в пятиэтажном доме с «бабушкиным ремонтом» на севере Москвы, которая в обычное время сдается за примерно за 1800 рублей в сутки, на время чемпионата была сдана за 3500 Современная стильная маленькая студия в центре до мундиаля обойдется туристу в 2600 рублей, а сейчас она стоит уже 8000 рублей в сутки. Есть и более умеренные наценки — все зависит от собственников. Если смотреть варианты размещения в отелях и хостелах, то мы увидим аналогичную картину: например, место в хостеле в центре Москвы, которые в обычное время предлагается за $12 долларов, на время чемпионата обойдется уже в $40. За номер в отеле стоимостью $59 долларов в сутки сейчас придется заплатить уже $320», — рассказывает директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.