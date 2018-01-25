Трехкратная обладательница «Оскара» Мерил Стрип сыграет во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь» свекровь героини Николь Кидман, сообщает Variety.

Мэрил Стрип исполнит роль Мэри Луизы Райт — матери Перри Райта, которого играл в первом сезоне Александр Скарсгард. После смерти сына она приедет в Монтерей, чтобы позаботиться о внуках.

Источники Variety сообщают, что за съемки в сериале Стрип будет получать 800 тысяч долларов за эпизод. Известно, что во втором сезоне будет семь серий.

Телеканал HBO официально продлил на второй сезон сериал «Большая маленькая ложь», который был создан на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Основной актерский состав останется прежним. Режиссером второго сезона утвердили Андреа Арнольд.

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