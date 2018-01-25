Лауреат «Оскара» Морган Фримен и актер сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж станут героями рекламы Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги США (NFL). За пределами США Супербоул больше известен как источник ярких выступлений и изобретательных рекламных роликов.

Морган Фримен будет представлять газировку Mountain Dew, а звезда «Игры престолов» — чипсы Doritos Blaze. В пресс-релизе говорится, что компания Pepsi&Co, которой принадлежат Mountain Dew и Doritos, впервые устроит рекламную коллаборацию из своих же торговых марок. При этом сотрудничество Doritos и Mountain Dew представляется как конкуренция.

Судя по тизеру, Фримен и Динклейдж собираются устроить рэп-баттл.

Во втором ролике к актерам присоединились Мисси Эллиот и Баста Раймс. Последний тренирует Динклейдажа, а Эллиот проверяет ораторские приемы Фримена.