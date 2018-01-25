25 января в московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение, сообщает «Ведомости».

Сеанс начался в 16:50. По данным издания, зал заполнен примерно на две трети, а администрация кинотеатра не делала никаких объявлений перед началом показа. Кроме того, не было и никаких протестов против показа запрещенного фильма. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» остается в расписании .

Согласно российскому законодательству, выход фильма без прокатного удостоверения наказывается штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

23 января министерство культуры объявило, что отзывает прокатное удостоверение у «Смерти Сталина». Юристы Минкульта обнаружили в фильме Ианнуччи признаки экстремизма. Основанием для отзыва стал подпункт, согласно которому прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Ранее деятели кино и члены Общественного совета при Минкультуры посчитали «Смерть Сталина» оскорбительным фильмом и просили ведомство отложить премьеру.

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