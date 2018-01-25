28 января гости 60-й церемонии вручения премии «Грэмми» придут с белыми розами. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Создатели акцию заявили, что вдохновились движением Time's Up, выступающим за равноправие и направленное на борьбу с сексуальным насилием и домогательствами на работе. В акции примут участие певицы Келли Кларксон, Дуа Липа, Синди Лаупер, Рита Ора, музыкант Том Морелло и другие.

По мнению участников акции, белая роза — традиционный и практичный аксессуар, а белый цвет отсылает ко многим важным событиям: суфражистки носили белое во время своих протестов, а в наши дни Хиллари Клинтон пришла во всем белом на инаугурацию президента Дональда Трампа.

На недавней церемонии вручения «Золотого глобуса» подавляющее большинство актрис и актеров пришли в черных нарядах в знак протеста против домогательств.

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