Умер лидер и вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит в возрасте 60 лет. Об этом на сообщается на официальном сайте группы.

«С глубоким сожалением мы объявляем о смерти Марка Э. Смита. Он умер утром у себя дома», — говорится в сообщении менеджера группы Пэм Вандер. Причину смерти музыканта пока не называли.

Известно, что в августе 2017 года The Fall пришлось отменить концерт из-за госпитализации Смита. По данным NME, у музыканта возникли тогда проблемы с горлом и дыхательной системой. В прошлом году Смит также несколько раз выступал в инвалидном кресле.

Марк Смит основал The Fall в 1976 году, когда ему было 19 лет. С тех пор состав группы менялся около 60 раз, всего было записано 30 студийных альбомов.

По данным AllMusic, The Fall считается одной из самых авторитетных и творчески активных постпанк-групп, в 80-е песни The Fall входили в топ-100 песен британских чартов. При этом музыканты всегда сознательно стремились избегать мейнстрима.

Среди популярных песен группы: Hit The North, Theme From Sparta FC, There’s A Ghost In My House, Victoria, а также Hip Priest, которую можно услышатьи в фильме «Молчание ягнят».



