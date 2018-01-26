Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Кейси Кейси Аффлек не будет объявлять победительницу в номинации «Лучшая актриса» на церемонии «Оскар» 2018 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он сам уведомил Американскую киноакадемию, передает издание Deadline.

В 2017 году Аффлек получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана. Согласно сложившейся традиции, актер, получивший премию «Оскар» за лучшую роль, на следующий год вручает награду лучшей актрисе.

По данным издания, Аффлек решил отказался от участия в церемонии, потому что не хочет отвлекать на себя внимание, которое должно быть сосредоточено на номинантках. Аффлека обвиняли в домогательствах во время съемок фильма «Я все еще здесь» еще в 2010 году, но в свете последних скандалов, запущенных расследованием о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, публичным действиям Аффлека действительно уделяют повышенное внимание.