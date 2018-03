Джастин Тимберлейк выпустил очередной клип на песню с альбома Man of the Woods, который выйдет 2 февраля. В новом клипе Say Something он спел вместе с известным кантри-музыкантом Крисом Стэплтоном.

Видео снято студией La Blogothèque под руководством режиссера Артуро Переса-младшего. Это уже третий клип с нового альбома — ранее музыкант продемонстрировал Filthy и Supplies .

Первый за пять лет студийный альбом Тимберлейка Man of the Woods выйдет 2 февраля. Последний раз музыкант выпустил в 2013 году две студийные пластинки — The 20/20 Experience и The 20/20 Experience: 2 of 2.