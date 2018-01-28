Сегодня в Нью-Йорке пройдет 60-я церемония вручения «Грэмми» — если не самой важной музыкальной награды, то точно одной из. Список номинантов этого года выглядит, скажем, интересно. Рядом с тяжелой артиллерией в лице Jay-Z и Кендрика Ламара соседствует Lorde, а артистов, которых весь год носили на руках музыкальные критики, пели дифирамбы, а журналисты дотошно расспрашивали обо всём, чём можно и нельзя на интервью, и вовсе нет в шортлисте (редакция интересуется, например, где Дуа Липа, Stormzy, Perfume Genius, Винс Стейплз, Sampha, St Vincent и King Krule?).

Тем не менее брать на себя ответственность и говорить, кто должен был оказаться среди номинантов, а кто нет, мы не будем. Мы просто скажем, что к списку есть вопросы, поставим на этой теме точку и сделаем ставки на победителей в нескольких номинациях.



1. Запись года:

Redbone — Childish Gambino

Despacito — Луис Фонси и Daddy Yankee при участии Джастина Бибера

The Story Of O.J. — Jay-Z

HUMBLE. — Кендрик Ламар

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Фаворит редакции: очень хочется послушать благодарственную речь Дональда Гловера, то есть Childish Gambino. Как ни крути, а из всех вышеперечисленных артистов именно он смог написать трек, в котором минималистичное, синтетическое, почти металлическое и холодное звучание переплетается с богатым и теплым фанковым, отсылающим к Funkadelic и Бутси Коллинз. Есть в Redbone немного и от Принса — звенящий вокал Гловера стреляет в самое сердце.

К чему стоит готовиться: что-то сильно подсказывает, что на сцену за наградой поднимется трио из Фонси с Бибером и Yankee — испаноязычные треки штурмуют верхушки чартов, да и, пожалуй, на карте мира не найдется ни одной страны, где бы трек остался без внимания.



2. Альбом года:

«Awaken, My Love!» — Childish Gambino

«4:44» — Jay-Z

«DAMN» — Кендрик Ламар

«Melodrama» — Lorde

«24K Magic» — Бруно Марс

Фаворит редакции: не нужно изучать списки и рейтинги лучших альбомов 2017 года, чтобы знать, что на вершине оказалась пластинка «DAMN.» калифорнийского рэпера Кендрика Ламара, он же Kung Fu Kenny, он же K. Dot, он же King Kunta. Найти кого-либо, кому не пришлась по вкусу многослойная, сложная, текстурная работа американца, в которой он в очередной раз поднял на поверхность сразу много острых социальных вопросов и ищет себя, будет сложно.

К чему стоит готовиться: верим, что мнение редакции совпадает с мнением участников голосования.



3. Лучший новый артист:

Алессия Кара

Khalid

Lil Uzi Vert

Джулия Майклз

SZA

Фаворит редакции: SZA. Долгие три года работы над дебютным альбомом, в котором певица рассказывает про собственные проблемы с заниженной самооценкой и неуверенностью, вновь поднимает темы сексизма, измены, любовной драмы как таковой и отношения мужчин к женскому телу. И все это в музыкальной обертке из нео-соула и R&B с элементами электроники, инди и хип-хопа. В SZA и ее релизе прекрасно всё, и девушка заслуживает награды за свои старания.

К чему стоит готовиться: непонятно. Откровенно говоря, шансы у всех практически одинаково равны. Для каждого из номинантов прошедший год оказался плодотворным и ярким. Три из пяти претендентов на награду (Khalid, Lil Uzi Vert, SZA) выпустили по студийному альбому (и каждый оказался супер успешным), одна исполнительница представила EP (речь о Майклз) и только любимица Дрейка Кара отличилась выпуском пары треков (зато каких и с кем: сингл с Zedd и один с Logic и Khalid).



4. Лучший рок альбом года:

«Emperor Of Sand» — Mastodon

«Hardwired… To Self-Destruct» — Metallica

«The Stories We Tell Ourselves» — Nothing More

«Villains» — Queens Of The Stone Age

«A Deeper Understanding» — The War On Drugs

Фаворит редакции: The War On Drugs. В последних двух альбомах группы слышно увлечение фронтмена коллектива Адама Грандуциеля роком середины 80-х. «A Deeper Understanding» — это история, построенная на контрастах, где в центре внимания находится рок-музыка, обрастающая электронными звуками и синтезаторами. Это многогранная, текстурная и многослойная пластинка, наполненная романтизмом и отсылающая к Бобу Дилану, Тому Петти и Нилу Янгу.

К чему стоит готовиться: Metallica. Просто потому, что это Metallica.



5. Лучший R&B альбом года:

«Freudian» — Даниель Сизар

«Let Love Rule» — Ledisi

«24K Magic» — Бруно Марс

«Gumbo» — PJ Morton

«Feel The Real» — Musiq Soulchild

Фаворит редакции: дебютная пластинка юного канадского дарования Сизара вызвала шквал положительных отзывов у критиков, а трек Get You мгновенно влюбил в себя миллионы человек по всему миру. Выросший в церкви, на «Freudian» Даниэль тонко балансирует между R&B и госпелом, а приглашенные к работе над альбомом вокалистки Кали Учис, Syd и Шарлотта Дей Уилсон добавили пластинке и ретро грува, и футуристики, и фолка. Вместо того чтобы пойти проторенной тропой и использовать в записи множество синтезаторов и электронных инструментов, артист заменил их гитарами, пианино и церковным хором.

К чему стоит готовиться: Бруно Марс. Все любят Бруно Марса.



6. Лучший рэп альбом года:

«4:44» — Jay-Z

«DAMN.» — Кендрик Ламар

«Culture» — Migos

«Laila's Wisdom» — Rapsody

«Flower Boy» — Tyler, The Creator

Фаворит редакции: мы все также верим в Кендрика Ламара, хотя в такой же степени желаем победы и Tyler, The Creator, который прыгнул в прошлом году выше своей головы.

К чему стоит готовиться: 13-й альбом Jay-Z во многом называют ответом на пластинку Бейонсе «Lemonade», в котором жена рэпера вытащила на поверхность кучу семейных проблем, в том числе и вопросы измены мужа. «4:44» — это рассказ о событиях в семье Картер-Ноулз с мужской точки зрения, откровения и извинения за неподобающее поведение.

Драматичный, хлёсткий, плотный альбом, полностью спродюсированный ментором Канье Уэста NO ID, сложно не заметить и еще сложнее найти в нем какие-либо изъяны. К слову, вместо плеяды приглашенных артистов на лонгплее звучат еще всего лишь три исполнителя — Фрэнк Оушен, Caught Their Eyes и Дэмиен Марли. Такого состава никто не ожидал.



7. Лучший рэп сингл года:

Bounce Back — Big Sean

Bodak Yellow — Cardi B

4:44 — Jay-Z

HUMBLE. — Кендрик Ламар

Bad And Boujee — Migos при участии Lil Uzi Vert

Фаворит редакции: при всем уважении к каждому из номинантов мы отдаем должное единственной представительнице женского пола в этом списке — Cardi B. Ибо только про ее сингл в этом году говорили больше, чем про Трампа. Ибо только Cardi B удалось стать первой за 19 лет сольной исполнительницей, чья песня возглавила Billboard Top 100. Ибо только чтобы подпеть Bodak Yellow пассажиры нью-йоркского метро парализовали движение в подземке .

К чему стоит готовиться: есть мнение, что на сцену поднимутся четыре человека, среди которых жених Cardi B участник коллектива Migos рэпер Offset.