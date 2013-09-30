ФК «Заполярный». Чемпионат Мурманской области, первая лига, 6-е место.
ФК «Ока» Белоомут. Первенство России, 3-й дивизион, зона «Московская область», 13-е место.
ФК «Истра». Первенство России, третий дивизион, зона «Московская область», 3-е место.
ФК «Оленегорск». Чемпионат Мурманской области, в этом году участия не принимает.
ФК «Фьорд» Полярный (ЗАТО Александровск). Прекратил существование в 2006 году.
ФК «Ржев». Первенство Тверской области, высший дивизион, 7-е место.
ФК «Войтто» Пряжа. Чемпионат Карелии, группа «Юг», 4-е место.
ФК «Урожай» Мирный. Первенство Тверской области, первый дивизион, 6-е место.
ФК «Виктория» Хелюля. Чемпионат Карелии, группа «Юг», 3-е место.
ФК « Юпитер» Валдай. Чемпионат Новгородской области, 4-е место.
ФК «Арсенал» Снежногорск (ЗАТО Александровск). Чемпионат Мурманской области, первая лига, 1-е место.
ФК «Троицк». Первенство ЛФК, третий дивизион, зона «Москва», 3-е место.
ФК «Мончегорск». Чемпионат Мурманской области, первая лига, 2-е место.
ФК «Горняк» Ковдор. Чемпионат Мурманской области, первая лига, 3-е место.
ФК «Федино». Первенство Воскресенского района Московской области, 6-е место.
ФК «Бологое». Первенство Тверской области, высший дивизион, 9-е место.