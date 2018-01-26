Российская группа «Мы» объявила о закрытии. Об этом в «историях» инстаграма заявила солистка Ева Краузе, сообщение о завершении творческой деятельность также
В состав группы «Мы» входили 17-летняя Ева Краузе и 25-летний Даниил Шайхинуров. Конкретные причины закрытия музыканты не назвали. За время существования группа выпустила один альбом, а клип на песню «Возможно» набрал на YouTube почти 2 миллиона просмотров.
Студент Бауманки Артем Исхаков, убивший свою соседку Татьяну Страхову, упомянул песню «Возможно» группы «Мы» в своем посмертном письме, в котором он в грубой форме описал совершенное преступление. В своей записке студент также написал, что убил свою соседку из-за безответной любви, а также принес извинения перед родителями убитой. Исхаков опубликовал письмо во «Вконтакте», после чего совершил самоубийство.
Песня «Возможно» начинается со слов: «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно».
После убийства на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить эту песню. Солист группы Даниил Шайхинуров дал
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