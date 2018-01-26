Содерберг из тех неуемных режиссеров, которым скучно долго заниматься одним и тем же. В конце 1980-х именно его «Секс, ложь и видео» — после победы сначала на «Сандэнсе», а потом и на Каннском кинофестивале — возглавил движение «независимого» кино, которое существует и процветает (иногда) до сих пор. К началу 2000-х, устав от статуса «независимого» первопроходца, он снял «Эрин Брокович», принесшую самой яркой голливудской звезде Джулии Робертс «Оскар», сам получил эту премию за фильм «Траффик» и позже сделал успешную кинофраншизу «Одиннадцать друзей Оушена». Коммерческий успех Содербергу вскоре тоже надоел — сняв несколько экспериментальных картин, он объявил об уходе из кино на телевидение, где снял «Больницу Никербокер».

Как это часто бывает с такими неугомонными творцами, Содерберг долго без кино прожить не смог и после четырехлетней паузы вернулся, но на своих условиях — вышедший в прошлом году «Счастливчик Логан» был снят на деньги самого режиссера, но большой удачей назвать его нельзя — фильм собрал в американском прокате на 2 миллиона меньше бюджета и за полгода не окупился.

Для таких бескомпромиссных авторов, как Содерберг, телевидение гораздо более надежная платформа для экспериментов — одним из них и стала интерактивная «Мозаика». Однако, как оказалось, приложение предлагает зрителю гораздо меньше возможностей, чем рисовало воображение. Дополнительный материал похож на тот, что не вошел в режиссерскую версию, а иногда это просто те же самые сцены, снятые с точки зрения другого персонажа. Это никак не влияет на повествование — так, скорее, заметки на полях. Сюжетную линию, правда, можно выбрать и следить за ней, можно вернуться назад, но вперед прокрутить нельзя. Финал одной истории приводит к началу другой с новыми героями, и повествование идет уже с их точки зрения, а это не всегда бывает интересно — смотреть на те же события в детективе без крутых поворотов скучновато.

Суммированный вместе контент приложения занимает семь часов — на час дольше режиссерской версии, и если вы вдруг решили посмотреть и то, и другое, получается, что вы потратите 13 часов на не самую насыщенную событиями историю расследования одного убийства. Если вы ждете, что с помощью приложения сможете повлиять на развитие сюжета, то оно вас разочарует.

Другое дело, если смотреть шестисерийную режиссерскую версию Содерберга как вполне традиционный детектив. Живущая в городе Саммит, штат Юта, графический дизайнер и автор детских книг Оливия Лейк (Шэрон Стоун) пускает к себе пожить начинающего коллегу Джоела (Гаррет Хедлунд), рассчитывая в своих отношениях с ним на что-то большее. Примерно в это же время она знакомится с проходимцем Эриком (Фредерик Уэллер), который нанят соседом Майклом (Джеймс Рэнсон), чтобы уговорить Оливию продать свой участок земли. Накануне празднования Нового года Эрик делает Оливии предложение и чуть позже признается, что отказался от сделки с Майклом. Узнав о совсем не романтичных мотивах жениха, Оливия в ярости прогоняет его и оставляет ему гневное сообщение. В ту же новогоднюю ночь Оливия бесследно исчезает, Эрик становится главным подозреваемым и садится в тюрьму.

Через четыре года сестра Эрика Петра (Дженнифер Феррин), не верящая в виновность брата, возобновляет расследование. К недовольству начальства, которое считает дело закрытым, к делу подключается детектив Нэйт Генри (Девин Рэтрэй). Находятся новые улики. Петра ходит в гости к возможным причастным к смерти Оливии, особенно после того, как обнаруживается связь между ее исчезновением и претензиями соседа Майкла на землю покойной, задавая им неприятные вопросы. Возникают и отметаются новые подозрения.

Содерберг больше пытается играть в Агату Кристи, чем в «Твин Пикс». Расследование убийства для него повод изучить динамику социальных отношений маленького городка, а не вскрывать глубинные метафизические смыслы. Возможно, «Мозаика» даже выиграла бы, сними Содерберг не шестисерийное телешоу, а обычный двухчасовой фильм — в чем-то новый проект напоминает его же детектив 2013 года «Побочные эффекты», где интимно-бытовая манера съемки отвлекала от криминального сюжета.

«Мозаика» местами идет неспешно, отвлекается на сюжетные линии, которые вроде бы не имеют отношения к основной, словно Содерберг, как многие творческие натуры, загорается новой идеей, но быстро к ней охладевает. В каком-то смысле он снял свой «скандинавский детектив». На это намекает многое — и дизайн деревянных домов с чистыми линиями в заснеженном Саммите, и часто упоминаемая в диалогах Финляндия, и одежда Шэрон Стоун, будто ее героиня начиталась статей про датский «хюгге», и даже кастинг: мать исполнителя роли Джоела, Гаррета Хедлунда норвежка, а отец швед.

Интересно, что несовершенства приложения «Мозаики» Содерберг вполне искупает проверенными кинематографическими смыслами, которые он по старинке закладывает в самом сериале. В приглашении Шэрон Стоун на главную роль уже есть ирония — она прославилась в начале 1990-х, сыграв в «Основном инстинкте» сочинительницу жестких детективных романов Кэтрин Трамелл. Учитывая, что в последние годы Стоун почти не играла главные роли, а появлялась ненадолго в проектах разного качества (например, в российском триквеле «Любовь в большом городе 3»), в «Мозаике» кажется, будто Кэтрин Трамелл с годами остепенилась и занялась детской литературой. Для самого Содерберга местоположение Саммита не менее символично — город находится недалеко от Парк-Сити, где почти тридцать лет назад началась его карьера последовательного экспериментатора. Его поиски с форматами «Мозаикой» не закончатся. Следующим его проектом станет хоррор, снятый на айфон.