Обладательница «Оскара» Хелен Миррен сыграет Екатерину II Великую в новом мини-сериале HBO и Sky, пишет The Hollywood Reporter.

В четырех сериях зрителям расскажут о «правлении самой могущественной женщины-монарха в истории», как отмечает издание. Сюжет будет посвящен конце правления Екатерины II, а также ее отношениям с Григорием Потемкиным.

«Я очень взволнована, что мне выпал шанс воплотить на экране образ женщины, оставившей след в истории, и которой удалось захватить, а потом употребить большую власть. Она переписала правила поведения для женщин в политике и добилась такого успеха, что ее имя употребляют с эпитетом «Великая», Екатерина Великая», — сказала Миррен.

Сценаристом стал Найджел Уильямс, автор сценария мини-сериала «Елизавета I», получившего в 2007 году три «Золотых глобуса», в том числе приз в категории «Лучшая актриса», который сериалу принесла исполнившая в нем главную роль Хелен Миррен. Двумя годами ранее Миррен вручили премию «Оскар» за главную роль в фильме «Королева», где она сыграла Елизавету II.

Ранее стало известно, что в сериале HBO сыграет еще одна оскароносная актриса — Мэрил Стрип. Она исполнит одну из ключевых ролей во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь».