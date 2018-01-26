В московский кинотеатр «Пионер» пришли сотрудники полиции. Накануне в этом кинотеатре прошел показ комедии «Смерть Сталина», у которой министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.
О прибытии полиции
More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening— Ola Cichowlas (@olacicho)
pic.twitter.com/81NgJGBcw2 January 26, 2018
Чичовлас также
Just heard this conversation at Moscow's Pionier cinema where police has arrived after Death of Stalin screening— Ola Cichowlas (@olacicho)
— Что здесь такого опасного?
— Смерть Сталина
— А для кого это опасно ?
— Ну, для Сталина
January 26, 2018
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до выхода фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, 25 января в кинотеатре «Пионер» все же состоялась премьера «Смерти Сталина». Администрация кинотеатра не делала никаких объявлений перед началом сеанса, каких-либо протестов по поводу показа запрещенной картины не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» по‑прежнему стоит в расписании до 3 февраля. Впечатления зрителей, которые первыми увидели фильм, можно
По информации РБК, вслед за выходом «Смерти Сталина» в «Пионере «Минкульт
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