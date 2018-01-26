В московский кинотеатр «Пионер» пришли сотрудники полиции. Накануне в этом кинотеатре прошел показ комедии «Смерть Сталина», у которой министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.

О прибытии полиции написала в своем твиттере журналистка AFP Ола Чичовлас.

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2 — Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018

Чичовлас также сообщила , что один из полицейских сказал ей, что пришел посмотреть фильм, не уточнив какой именно. Позже журналистка услышала диалог, отрывок из которого она также процитировала в твиттере.

Just heard this conversation at Moscow's Pionier cinema where police has arrived after Death of Stalin screening

— Что здесь такого опасного?

— Смерть Сталина

— А для кого это опасно ?

— Ну, для Сталина — Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до выхода фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, 25 января в кинотеатре «Пионер» все же состоялась премьера «Смерти Сталина». Администрация кинотеатра не делала никаких объявлений перед началом сеанса, каких-либо протестов по поводу показа запрещенной картины не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» по‑прежнему стоит в расписании до 3 февраля. Впечатления зрителей, которые первыми увидели фильм, можно посмотреть на сайте «Русской службы Би-би-си».

По информации РБК, вслед за выходом «Смерти Сталина» в «Пионере «Минкульт объявил , что после «подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении». Согласно российскому законодательству, выход фильма без прокатного удостоверения наказывается штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей.