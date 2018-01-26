В московский кинотеатр «Пионер» пришли сотрудники полиции. Накануне в этом кинотеатре прошел показ комедии «Смерть Сталина», у которой министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.

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О прибытии полиции написала в своем твиттере журналистка AFP Ола Чичовлас.

Чичовлас также сообщила, что один из полицейских сказал ей, что пришел посмотреть фильм, не уточнив какой именно. Позже журналистка услышала диалог, отрывок из которого она также процитировала в твиттере.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до выхода фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, 25 января в кинотеатре «Пионер» все же состоялась премьера «Смерти Сталина». Администрация кинотеатра не делала никаких объявлений перед началом сеанса, каких-либо протестов по поводу показа запрещенной картины не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» по‑прежнему стоит в расписании до 3 февраля. Впечатления зрителей, которые первыми увидели фильм, можно посмотреть на сайте «Русской службы Би-би-си».

По информации РБК, вслед за выходом «Смерти Сталина» в «Пионере «Минкульт объявил, что после «подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении». Согласно российскому законодательству, выход фильма без прокатного удостоверения наказывается штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Mash, следователи из СК по Западному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье «Экстремизм». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.