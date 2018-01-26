Я посмотрел фильм «Смерть Сталина» на кинофестивале в Торонто, когда мы с Андреем Звягинцевым представляли там «Нелюбовь». Мне фильм Ианyуччи (Армандо Ианнуччи. — Esquire) понравился, он показался мне остроумной, бурлескной и сатирической комедией. Не боящейся смеяться над людьми, которых наши родители, как это сказать помягче, опасались.

Обижаться на «исторические неточности» или вольную интерпретацию характеров известных персонажей, их отношений и политических интриг мне показалось бессмысленным занятием — жанр сатирической комедии предполагает подобный взгляд и интонацию. Хотя признаюсь — я довольно трепетно отношусь к жанру исторического кино и обычно болезненно реагирую на «развесистую клюкву». Но будучи знакомым с работами режиссера Армандо Ианнуччи, могу засвидетельствовать, что главной темой его творчества давно стала десакрализация власти. Его самый известный фильм «В петле» (хотя In The Loop правильнее было бы перевести как «В курсе») рассказывает историю самовлюбленного идиота, третьестепенного министра правительства Великобритании, который однажды дает неудачное интервью, чем фактически запускает неумолимый процесс военного вторжения сил США и Великобритании в Ирак. В этом фильме Ианнуччи самым жестоким и унизительным образом высмеивает и правительство Великобритании, и Белый дом, и Пентагон, и прессу, обслуживающую властные интересы.

Точно так же и в своем сериале «Вице-президент», одном из самых популярных на американском телевидении, он зло и точно обличает и смеется над руководителями Белого дома. В этом и состоит его позиция — высмеивать людей, обладающих большой властью. Во всех своих картинах этот режиссер стремится донести простую мысль о том, что самый страшный режим обязательно окажется смешным и жалким, что разговор с властью возможен не только с колен, и не обязательно смотреть на нее снизу… Вероятно, именно эта привычка обязательного почитания власти, укорененная в нашей психологии, и стала главным «раздражителем», вызвавшим громкий скандал вокруг фильма в России. Грустно… обижаться на сатиру — значит оставаться в плену тех самых фобий и страхов, которые она и высмеивает.