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По сюжету Гаспар Ульель играет молодого писателя. Встреча с героиней Изабель Юппер сводит писателя с ума, и он становится одержим ею.
Фильм «Ева» вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. В российский прокат картина выйдет 8 марта.
Вчера 25 января, в российский прокат вышел еще один фильм с Изабель Юппер в главной роли — «Хеппи-энд» Михаэля Ханеке, а 18 января в повторный прокат вышел фильм «Пианистка» 2001 года, в котором Ханеке и Юппер продемонстрировали запоминающуюся совместную работу.
По такому поводу Изабель Юппер записала видеообращение специально для российских зрителей.
В видео Юппер также передает слова поддержки режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.
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