На YouTube-канале Meduza показали первый трейлер драмы «Ева» режиссера Бенуа Жако.

По сюжету Гаспар Ульель играет молодого писателя. Встреча с героиней Изабель Юппер сводит писателя с ума, и он становится одержим ею.

Фильм «Ева» вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. В российский прокат картина выйдет 8 марта.

Вчера 25 января, в российский прокат вышел еще один фильм с Изабель Юппер в главной роли — «Хеппи-энд» Михаэля Ханеке, а 18 января в повторный прокат вышел фильм «Пианистка» 2001 года, в котором Ханеке и Юппер продемонстрировали запоминающуюся совместную работу.

По такому поводу Изабель Юппер записала видеообращение специально для российских зрителей.

В видео Юппер также передает слова поддержки режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.

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