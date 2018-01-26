Московский кинотеатр «Пионер» объявил на своей странице в фейсбуке, что с 27 января вынужден прекратить показ сатирической комедии «Смерть Сталина» «по независящим от них причинам».

Фильм, у которого министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, планировали показывать в «Пионере» до 3 февраля. Представители кинотеатра отметили, что вернут деньги за купленные билеты.

Сегодня в «Пионер» приходили сотрудники полиции. По словам журналистки AFP Олы Чичовлас, один из полицейских сказал ей, что пришел посмотреть фильм, не уточнив какой именно.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до релиза фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, 25 января в кинотеатре «Пионер» все же состоялась премьера «Смерти Сталина».

Вслед за выходом «Смерти Сталина» в «Пионере «Минкульт объявил, что после «подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении».

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