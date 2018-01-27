Спорт-Экспресс / ТАСС

Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным статусом.

В них говорится, что «олимпийские атлеты из России» не могут публично исполнять гимн и демонстрировать официальную символику Росcии — в том числе в социальных сетях (запрет распространяется и на ретвиты и репосты). Единственное место, где российские атлеты смогут вывесить флаг, — их спальни (если они находятся вне зоны видимости).

Кроме того, атлеты и другие члены делегации не могут принимать флаг или любой другой национальный символ на олимпийских объектах — это означает, что спортсмен не сможет взять флаг у болельщика. Правила также запрещают участие в «альтернативных церемониях» награждения, организованных ОКР или третьей стороной на любом олимпийском объекте.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Уже известно, что в соревнованиях не будут участвовать лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и лидер команды по шорт-треку Виктор Ан.