Гей-драма о любовной связи подростка Элио Перлмана и начинающего ученого Оливера имела невероятный успех и принесла ее авторам номинацию на «Оскар» в категории «лучший фильм». Независимо от того, получит ли «Зови меня своим именем» эту награду, у ленты будет продолжение.

Режиссер картины Лука Гуаданьино рассказал The Hollywood Reporter , что действие сиквела будет происходить спустя 15 лет после основных событий и затронет тему эпидемии ВИЧ (действие романа Андре Акимана, по которому снят фильм, происходит в разгар эпидемии. — Esquire).

«Я думаю, что Элио (Тимоти Шаламе) станет синефилом и будет смотреть в кинотеатре фильм Поля Веккиали Once More. Он вышел в 1988 году и рассказывает о мужчине, который ушел от жены и влюбился в другого мужчину. Это первый французский фильм, который затрагивает проблему СПИДа. Такой могла бы быть открывающая сцена [в сиквеле]", — сказал режиссер.

По словам Гуаданьино, если «Зови меня своим именем» — это история о взрослении подростка и его становлении, то вторая часть будет о поиске им своего места в мире. «Чего он хочет? Какой след оставил в нем тот сильный эмоциональный удар, который сделал его тем, кто он есть?», — отметил Гуаданьино.

Главные роли в фильме сыграли Арми Хаммер (Оливер) и Тимоти Шаламе (Элио). Впервые фильм был показан 22 января 2017 года на фестивале «Санденс».