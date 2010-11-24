Дом Мисс Панни расположен на улице South Adams. Этот участок принадлежит ее семье уже более 100 лет.
Рядом с домом Мисс Панни разбила сад, посвященный памяти ее умершей матери.
Гостиная дома Мисс Панни украшена семейными фотографиями. Кроме того, между двумя изображениями Иисуса висит портрет президента США Барака Обамы.
Мисс Панни перевозит радио и ящик с инструментами в сад. Она любит слушать Soft Rock Radio во время работы.
Над пластиковыми стульями в саду Мисс Панни развешивает фонарики.
Соседи говорят о ней с уважением: «Она приступает к работе в 8−9 утра и заканчивает только после захода солнца. Она трудится в саду, моет стулья, что-то чинит».
Фотографии предыдущего дома Мисс Панни, который сгорел в начале 90-х годов прошлого века. К счастью, когда начался пожар, в доме никого не было.
В саду у Мисс Панни часто собираются родственники и соседи.
Каждое утро Мисс Панни смотрит в окно, чтобы понять, позволяет ли погода работать в саду.