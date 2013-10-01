Основная волна миграции из Бангладеш в Ливию пришлась на 2009−10 годы. К началу войны эти люди практически ничего не успели заработать; многим пришлось бросить все, что удалось накопить. Между тем отъезд на заработки в среднем стоил им по $3,5 тыс. — большинству пришлось взять кредит, продать или заложить дом. Многие должны были при этом содержать от 5 до 10 членов семьи.