К началу войны в малозаселенной Ливии, которая давно испытывает острую нехватку рабочей силы, доля мигрантов по разным подсчетам составляла от 10% до 25% населения. После начала боевых действий в феврале 2011 года, они начали массовый исход из страны. В том числе из Ливии бежали более 36 тыс. граждан Бангладеш: благодаря инициированной правительством и международными организациями программе репатриации с 27 февраля по 25 апреля в Дакку, столицу Бангладеш, вылетел 131 рейс.
Основная волна миграции из Бангладеш в Ливию пришлась на 2009−10 годы. К началу войны эти люди практически ничего не успели заработать; многим пришлось бросить все, что удалось накопить. Между тем отъезд на заработки в среднем стоил им по $3,5 тыс. — большинству пришлось взять кредит, продать или заложить дом. Многие должны были при этом содержать от 5 до 10 членов семьи.
Багаж многих беженцев состоял только из одного одеяла, выданного представителями благотворительных организаций. Те, кто все же смогли что-то вывезти из Ливии, вместо бирок с фамилиями наклеивали на чемоданы и тюки свои фотографии. Прилетев в Дакку, некоторые по несколько дней не решались вернуться домой, не имея больше никаких средств к существованию.