Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания попросили одолжить музей Гуггенхайма картину Ван Гога. Однако Трампу отказали в его просьбе и взамен предложили другую ценную работу — золотой унитаз. Эта работа 2016 года современного художника Маурицио Каттелана называется «Америка». Об этом пишет газета The Washington Post.

У Белого дома есть такая традиция: действующий президент может временно украсить свои личные покои произведениями из коллекций музеев, например, семья Барака Обамы брала работы Марка Ротко и Джаспера Джонса.

Нынешнего президента США заинтересовала картина Винсента Ван Гога «Пейзаж со снегом» 1888 года.

guggenheim.org Vincent van Gogh, Landscape with Snow (Paysage enneigé)

Куратор музей Гуггенхайма Нэнси Спектор в письме Белому дому подчеркнула, что картина является частью коллекции Таннхаузера, работы из которой можно перевозить только в особых случаях, кроме того, эта работа скоро отправится на выставку в Испанию.

«К счастью, мы можем предложить Белому дому великолепную работу прославленного современного итальянского художника Маурицио Кателлана, которая как раз до сегодняшнего дня выставлялась у нас в течение года. Это унитаз из 18-каратного золота, который выставлялся для всех в общественном туалете музея в качестве проявления великодушия. Эта работа прекрасно отражает историю художественного авангарда XX века, являясь отсылкой к знаменитому писсуару Марселя Дюшана 1917 года. Мы будем рады поспособствовать тому, чтобы эту работу передали в Белый дом, если президент и первая леди проявят интерес», — добавила Спектор.

В музее подтвердили подлинность письма. Белый дом пока не дал ответа на это предложение, а Маурицио Каттелан отказался от подробных комментариев, заметив: «Это очень деликатная тема».

Использовать золотой унитаз по прямому назначению мог каждый посетитель выставки в музее Гуггенхайма, что было частью концепции автора.