Социальные сети уже заменили традиционные средства массовой информации: на смену утреннему чтению газет пришли ленты новостей. Facebook, задуманный Марком Цукербергом как площадка для общения, постепенно стал политическим инструментом.

В Камбодже с 1978 года власть находится у Народной партии, которая поддерживает премьера страны Хун Сена. Для политических оппонентов режиму появление в стране Facebook должно было стать платформой для дискуссий, однако на практике социальная сеть только усугубила ситуацию со свободой слова и гражданскими правами. BuzzFeed узнал истории камбоджийцев, которых аккаунты в социальных сетях привели в тюрьму.

Кем Соха

В августе 2017 года Кем Моновитья — дочь лидера оппозиционной партии — выложила в Twitter фотографию, где они с сестрой катаются на прогулочном катере. На фото девушки в солнцезащитных очках (лето же!) позируют фотографу. Шутки ради Моновитья написала под снимком: «Нас зовут Бонд».

Personally we think MI6 is cooler than CIA. Bond, not just Bond girls, our name is Bond! To #Cambodia govt mouthpiece. pic.twitter.com/8h4urd3a3L — Monovithya Kem (@MNVKem) 31 августа 2017 г.





Через некоторое время местный новостной сайт Fresh News опубликовал статью, в которой обвинил семью Кем в работе на ЦРУ. Издание выложило снимки, где они общаются с людьми за границей. Фотографии были опубликованы в интернете намного раньше, но издание обратило на них внимание только сейчас.

Никаких «доказательств», кроме фотографий в стиле «агента 007», издание не назвало. «Мы думали, что никто не поверит», — говорила Моновитья.

Но уже в сентябре полиция арестовала отца девушек Кема Соху, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Месяцем позже Верховный суд распустил Партию национального спасения страны.

От кого зависят независимые СМИ

Основатель крупнейшего новостного сайта Fresh News Лим Чиавутках рассказал, что создал его «с нуля» всего за $10 тысяч, но его противники утверждают, что ресурс спонсирует премьер страны. Ежемесячная аудитория сайта — примерно 10 млн человек (в стране проживает 15,7 млн человек, данные на 2016 год; из них 4,8 млн пользуются Facebook). Лим говорит, что успех сайта в стране невозможен без Facebook, потому что большая часть населения получает новости оттуда.

Лим позиционирует сайт как независимый, но тут же в разговоре рассказывает о своих приятельских отношениях с премьером. «Если Хун Сен хочет опубликовать заявление, то он приходит ко мне», — рассказал Лим, добавив, что новости из администрации он не редактирует.

«Камбоджа Хун Сена»

Глава правительства Хун Сен не обращал внимания на интернет-продвижение до 2013 года, когда оппозиционная партия добилась успеха, продвигая свою программу через аккаунты в Fb. Теперь Сен — третий по вовлеченности в Facebook мировой лидер (на первом месте — премьер Индии Нарендра Моди, на втором — президент США Дональд Трамп).

Автор книги «Камбоджа Хун Сена» Себастьян Странджио пишет, что премьер использует социальную сеть, чтобы создать положительный имидж.

Дуонг Дара создал страницу в социальной сети о премьере, которого он поддерживал, за несколько лет на нее подписались несколько миллионов человек. После выборов в 2013 году ему позвонили из администрации и предложили работу. Сейчас он один из руководителей пресс-службы премьера, который отвечает за «присутствие Хун Сена в Facebook».

Команда Дуонга активно следит за комментариями в соцсети. Если информация их не устраивает, то они блокируют пользователей. По данным BuzzFeed, власти оптимизировали этот процесс с руководством компании.

Пресс-секретарь Facebook сказала, что компания снимает только те материалы, которые противоречит политики соцсети.

Когда команда Дуонга не может заблокировать пользователя, то они обращаются в полицию. С 2014 года как минимум 15 человек задержали за посты в социальной сети.

Дуонг: «Вы должны понять, что свобода имеет пределы. Поэтому должно быть верховенство закона».

Министр внутренних дел и телекоммуникаций рассказал, что они также работают на мониторинг постов в социальной сети. Чиновники из провинций учатся работать в интернете, их задача — отслеживать сообщения, которые, по мнению властей, угрожают стабильности в стране.

Министр признался, что у них есть механизм работы с Facebook по этому вопросу, но комментировать не стал.

Кунг Райя, 26 лет, блогер

Юноша зарегистрировался на Facebook шесть лет назад. Он слышал, что в социальной сети можно познакомиться с симпатичными девушками. Когда в стране начались протесты, то Кунг публиковал в своем аккаунте фотографии с демонстраций, описывал случаи, когда полицейские злоупотребляли властью. В 2015 году парень впервые услышал термин «цветная революция», он уточнил у своего преподавателя его значение.

Позже студент опубликовал сообщение на своей страничке с предложением начать «цветную революцию» в стране.

Кунг: «Я был молодым и не чувствовал страха».

Через две недели по дороге на занятия его арестовали и осудили на 18 месяцев тюрьмы за подстрекательство к мятежу.

Осенью 2017 года Камбоджа попала в список стран, где Facebook в рамках эксперимента ввел новые правила формирования ленты новостей (с января 2018 года эти правила действуют по всему миру). Теперь для пользователя в приоритете новости от его друзей, а только потом от сообществ, за которыми он следит.

По словам источника издания, из-за новых правил органический охват постов снизился с 80% до 50%. Сайт Fresh News и другие проправительственные СМИ начали резко терять аудиторию.

Один из диджитол-консультантов оппозиции говорит, что теперь Facebook не заинтересован в новостной функции: «Это настоящий позор, что людей, которые хотят распространять политические заявления, компания не поддерживает».