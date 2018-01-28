The Boring Company Илона Маска открыла предзаказ на «самый безопасный огнемет», который «гарантированно разогреет любую вечеринку». Устройство будет стоить $500, а продажи начнутся весной этого года. К огнемету предлагается купить огнетушитель за $30.

По словам Маска, компания уже получила две тысячи заявок на огнеметы. «Когда наступит зомби-апокалипсис, вы порадуетесь своей покупке. Огнемет поможет вам против орды мертвецов, а если нет — мы вернем вам деньги», — пообещал предприниматель. В следующем сообщении он опроверг слухи, что собирается спровоцировать зомби-апокалипсис для увеличения продаж.