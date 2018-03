Сегодня свой день рождения отмечает протеже Timbaland, близкий друг Джимми Фэллона, любимец трио The Lonely Island и просто хороший парень Джастин Тимберлейк. Музыкант прошел путь от участника культового бойбенда 90-х до мегауспешного сольного исполнителя, собирающего многотысячные стадионы, стал актером, снимающимся у Коэнов и Кассаветиса, и одним из главных филантропов Америки. Вспомнить десятку культовых песен, что подарил нам Тимберлейк-музыкант — это, пожалуй, самый простой (и приятный) способ чествования именинника.

Señorita (2002)

Четвертый сингл с дебютного альбома Тимберлейка «Justified» был записан и спродюсирован с Фарреллом Уильямсом и Чедом Хьюго, известными вместе как The Neptunes. По словам Джастина, трек был во многом вдохновлен музыкой Стиви Уандера. Сингл тепло восприняли музыкальные критики, и он отлично показал себя в мировых чартах. Видео на песню было снято в клубе в Лос-Анджелесе, в съемках приняли участие актер Оуен Уилсон со своей на тот момент пассией Каролиной Керисолой. В 2004 году клип был номинирован на премию MTV Video Music Awards.



Cry Me A River (2002)

Вряд ли за всю карьеру Тимберлейка можно будет найти более обсуждаемую песню исполнителя. По легенде трек был написан после расставания с Бритни Спирс, с которой Джастин встречался 2,5 года. Причиной разрыва с девушкой стал непростительный поступок: Спирс изменила Тимберлейку с другим мужчиной. Долгое время история не находила подтверждения со стороны музыканта, но в 2012 году все встало на свои места — ближайший соратник Джастина Timbaland подтвердил, что трек Cry Me A River был вдохновлен Бритни Спирс. Какая бы драма не стояла за треком, ясно одно: она стала причиной появления на свет одного из главных шедевров нулевых, популярность которого за прошедшие 16 лет ни разу не уменьшилась.



SexyBack (2006)

В одном из интервью исполнитель признался, что перед тем, как сесть за песню, он только и делал, что слушал Дэвида Боуи, в том числе альбом «Diamond Dogs». Трек Rebel Rebel был прослушан порядка 15 раз подряд, прежде чем появились первые наброски SexyBack. С точки зрения звучания сингл, вошедший в альбом «FutureSex: Love Sounds», во многом опережал свое время: за основу был взят EDM, который смешивали с R&B таким образом, чтобы стили идеально дополнили друг друга. Что же касается текста, то фанаты склонны верить, что трек посвящен некоторым приемам из БДСМ.



Suit & Tie (2013)

Кто-то скажет, что этот сингл с уже ставшего классическим альбома «The 20/20 Experience» — вряд ли лучший трек из всего каталога Тимберлейка, но отрицать коммерческий успех песни невозможно. Suit & Tie стал первым синглом, вышедшим за семилетний перерыв, что певец взял с 2006 по 2013 год. Над песней Джастин работал вместе с Timbaland и Jay-Z. R&B баллада о том, что Джей Ти любит хорошо одеваться, подкрепленная фитом одного из главных рэперов современности, и, вуаля, — мы получаем трек, который ротировался на американском радио более 6 тысяч раз за первые 4 дня после премьеры, обставив Born This Way Леди Гаги.



My Love (2005)

Если перед вами стоит сложная задача объяснить незнакомому с творчеством Тимберлейка человеку, что есть Джастин, то просто включите My Love. Трек состоит из всего того, что мы так любим в этом талантливом музыканте.

Конкретно этот сингл звучит более футуристично, чем все остальные работы Тимберлейка, и идеально сочетает в себе несколько жанров: техно-роковый проигрыш, пожалуй, самая любимая и запоминающаяся часть трека, тесно соседствующая с поп-куплетами, где Джастин легко поет фальцетом, и хип-хоп фитом от T.I. My Love — это хит вне времени. Где бы и когда трек ни играл, всегда найдутся те, кто будет подпевать.



Like I Love You (2002)

Like I Love You — это первый трек, которым Джастин громко заявил о себе как о сольном исполнителе, и давший ему один из самых головокружительных стартов в карьере как самостоятельной единицы. В песне Тимберлейк соединил R&B, хип-хоп и фанк — жанры, с которыми музыкант прочно подружится на ближайшие годы. ​



What Goes Around Comes Around (2006)

Еще один трек певца, который как и Cry Me A River, является криком души музыканта. По сути What Goes Around Comes Around — это сиквел к хиту 2002 года. За песню Тимберлейк был удостоен «Грэмми» и говорит в ней о предательстве, прощении и последствиях ошибочных поступков. Одна из самых темных песен Джастина музыкально мастерски украшена турецкими национальными мотивами и является балладой, главный посыл которой — карма это еще та с*** (дрянь).

Signs (2005)

Трек Signs, записанный со Snoop Dogg, — это яркий пример того, как бриллиант затерялся в пыльных музыкальных каталогах прошлого. Еще один трек, спродюсированный The Neptunes, — тандемом Фаррелла Уильмса и Чеда Хьюго, соратниками Тимберлейка. Говорить про песню особо нечего кроме того, что этим синглом Джастин зацементировал свой статус одного из лучших сольных исполнителей нулевых.



Damn Girl (2006)

Бесспорно пластинка «FutreSex: LoveSounds» полна хитов, и отойти на второй план может любая песня, конкурирующая, например, с My Love. Так Случилось с Damn Girl, — цепляющей и прилипающей в секунду песней, к работе над которой Тимберлейк пригласил Will.I.Am. В результате появился очередной радиохит, которому нужно отдать должное.



Rock Your Body (2002)

Украшение дебютной сольной пластинки Джей Ти. Тот случай, когда трек был записан для того, чтобы стать хитом. И снова за созданием стоит великий дуэт The Neptunes. Интересный факт: изначально бит Rock Your Body писался для Майкла Джексона, однако судьбе было угодно, чтобы материал попал к Тимберлейку. Гимн вечеринки, этот диско-грувовый трек с нотками соула, вдохновленный и Стиви Уандром, и королем поп-музыки, и другими тяжеловесами музыкальной индустрии, всегда и везде звучит свежо и к месту.