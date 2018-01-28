Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года у себя дома. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. «Он был настоящим бизнесменом с типичным шведским характером: трудолюбивым и упрямым, но одновременно добрым и веселым», — говорится в сообщении компании.

Кампрад основал IKEA в 1943 году на подаренные отцом деньги. В начале компания занималась всем подряд, включая кошельки и украшения, но сразу после Второй мировой войны молодой бизнесмен решил заняться мебелью.

Ингвар Кампрад в последние годы передал управление компанией своим партнерам, но остался в должности старшего советника: он следил за развитием IKEA и при необходимости вносил изменения.