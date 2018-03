В Нью-Йорке в Madison Square Garden состоялась 60-я ежегодная церемония вручения музыкальных премий «Грэмми» (подробно о номинантах можно почитать здесь). Певец Бруно Марс стал главным триумфаторов премии — он победил в семи номинациях. Его пластинка 24K Magic победила в категориях «запись года», «альбом года» и «лучший R&B-альбом», альбом также получил награду за «лучший мастеринг». Композиция That's What I Like завоевала «Грэмми» в номинации «лучшая песня года», «лучшая песня в стиле R&B» и «лучшее R&B исполнение».

На втором месте по числу наград — американский рэпер Кендрик Ламар. Он победил в номинациях «лучшее музыкальное видео» и «лучшая рэп-композиция» за свою песню Humble, а также «лучший рэп альбом» (DAMN.).

В категории «лучшее классическое инструментальное соло» победителем стал российский пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов.

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о президенте России.

Эд Ширан получил награду «за лучшее сольное поп-исполнение» (песня Shape of You), а его альбом Divide признали «лучшей поп-пластинкой».

Претендовать на «Грэмми» могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. За номинантов в интернете голосовали больше 13 тысяч членов Академии звукозаписи США.