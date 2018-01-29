В Нью-Йорке в Madison Square Garden состоялась 60-я ежегодная
На втором месте по числу наград — американский рэпер Кендрик Ламар. Он победил в номинациях «лучшее музыкальное видео» и «лучшая рэп-композиция» за свою песню Humble, а также «лучший рэп альбом» (DAMN.).
В категории «лучшее классическое инструментальное соло» победителем стал российский пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов.
Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о президенте России.
Эд Ширан получил награду «за лучшее сольное поп-исполнение» (песня Shape of You), а его альбом Divide признали «лучшей поп-пластинкой».
Претендовать на «Грэмми» могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. За номинантов в интернете голосовали больше 13 тысяч членов Академии звукозаписи США.