В Нью-Йорке в Madison Square Garden состоялась 60-я ежегодная церемония вручения музыкальных премий «Грэмми» (подробно о номинантах можно почитать здесь). Певец Бруно Марс стал главным триумфаторов премии — он победил в семи номинациях. Его пластинка 24K Magic победила в категориях «запись года», «альбом года» и «лучший R&B-альбом», альбом также получил награду за «лучший мастеринг». Композиция That's What I Like завоевала «Грэмми» в номинации «лучшая песня года», «лучшая песня в стиле R&B» и «лучшее R&B исполнение».

На втором месте по числу наград — американский рэпер Кендрик Ламар. Он победил в номинациях «лучшее музыкальное видео» и «лучшая рэп-композиция» за свою песню Humble, а также «лучший рэп альбом» (DAMN.).

В категории «лучшее классическое инструментальное соло» победителем стал российский пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов.

«Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей»
Далее «Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей»
(Не) все песни только о любви
Далее (Не) все песни только о любви

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о президенте России.

Эд Ширан получил награду «за лучшее сольное поп-исполнение» (песня Shape of You), а его альбом Divide признали «лучшей поп-пластинкой».

Претендовать на «Грэмми» могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. За номинантов в интернете голосовали больше 13 тысяч членов Академии звукозаписи США.