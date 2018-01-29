В США объявили победителей фестиваля независимого кино «Сандэнс», сообщает IndieWire.

Лауреатом в главной категории «Лучший драматический фильм» стала лента «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (The Miseducation of Cameron Post) режиссера Дезире Акхаван. Картина «Бабочки» (Butterflies) турецкого режиссера Толга Карачелика получила приз в категории «Лучший зарубежный драматический фильм».

Фильм «Генезис 2.0» россиянина Максима Арбугаева и шведа Кристиана Фрая, повествующий о сборщиках мамонтовой кости и исследователях вымерших животных на севере Якутии, наградили за лучшую операторскую работу документального фильма. Картина «Наш новый президент» американо-российского режиссера Максима Поздоровкина про победу Дональда Трампа получила приз за лучший монтаж документального фильма.

Фильм «Поиск», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, получил приз зрительских симпатий. «Поиск» режиссера Аниша Чаганти рассказывает о пропавшей девочке, которую ищет отец. После премьеры на «Сандэнсе» компания Sony Pictures приобрела права на прокат этого фильма, заплатив 5 миллионов долларов.

Лучшим американским документальным фильмом стал «Кайлаш» (Kailash) Дерека Донина, а лучшим в мировой документалистике признали фильм сирийского режиссера Талала Дерки «Отцы и сыновья» (Of Fathers and Sons).