Стивен Спилберг подтвердил, что снимет пятую часть франшизы про американского археолога Индиану Джонса с Харрисоном Фордом в главной роли. Об этом сообщает Independent.

Съемки начнутся в 2019 году, а в широкий прокат картину обещают выпустить 10 июля 2020 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет в июле 2019 года.

В качестве продюсера кинофильма выступит Джордж Лукас, а композитором станет Джон Уильямс. Об актерском составе пока что нет информации, однако известно, что Шайа ЛаБаф, который исполнял роль сына главного героя, не примет участия в съемках нового фильма.