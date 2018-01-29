Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане, говорится на сайте комитета.

В Играх смогут принять участие только представители пяти видов спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках. Российские спортсмены будут выступать в нейтральной форме — флаг России запрещен.

Такое решение было принято из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Кроме того, в комитете отметили, что Россия не признала выводы о систематическом употреблении допинга, сделанные комиссией Ричарда Макларена.

Ранее исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Несмотря на это, многих ведущих российских спортсменов, например, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана, не допустили до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.