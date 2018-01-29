Основатель шведской торговой сети по продаже мебели и товаров для дома Ингвар Кампрад умер 27 января. Несмотря на свои финансовые активы ( Bloomberg оценивал их в $58,7 млрд), в бизнес-сообществе Кампрад известен как человек, который сам всю жизнь жил экономно и приучал к бережному отношению к вещам окружающих. О жизненных позициях и интересных фактах биографии предпринимателя — в подборке Esquire.

— Кампрад начал заниматься предпринимательской деятельностью еще в детстве. Он закупал оптовые партии спичек на заводе в Стокгольме и продавал их соседям в розницу.

«Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то время мне было не более пяти лет».

— Когда ему было 17, на деньги, полученные в подарок от отца, он основал предприятие по производству товаров для дома, впоследствии ставшее IKEA.

— Идея о мебели, упакованной в плоские коробки, пришла к нему в 50-е годы, когда он увидел как его сотрудник открутил ножки у стола, чтобы тот поместился в машину покупателя.

— Название компании IKEA составлено из инициалов Кампрада — IK, заглавной буквы названия его семейной фермы Elmtaryd — E и первой буквы названия ближайшей деревни Agunnaryd — A.

«Меня раздражает, когда кто-то называет IKEA лучшей компанией в мире. Еще есть куда расти — мы не достигли идеала».

— Ингвар Кампрад с 1942 года был участником пронацистской организации «Новошведское движение», а также был членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание».

Он посвятил этому периоду две главы книги «Есть идея!: История ИКЕА» и, в 1994 году, в письме к сотрудникам компании, назвал свою связь с группой «величайшей ошибкой своей жизни»

— Бизнесмен был очень экономным человеком: одежду он покупал на барахолках, а стричься предпочитал «во время поездок в развивающиеся страны». Также он летал эконом-классом и водил одну и ту же модель Volvo больше 15 лет.

«Думаю, бережливость — это вообще в природе жителей Смоланда (шведская провинция. — Esquire). Если вы посмотрите на мой внешний вид, заметите, что я ношу только то, что купил на блошином рынке. Этим я подаю людям хороший пример».

— Как писала газета Financial Times , Ингвар Кампрад был «одним из самых популярных налоговых беглецов Европы». По данным издания, в 1973 году он переехал в Швейцарию, выступая против резкого роста налогов в Швеции. Но после смерти жены в 2014 году вернулся обратно.

— Кампрад страдал дислексией, что повлияло и на его бизнес. Так появились названия многих товаров из за того, что он не мог запомнить числовые артикулы.

— Он основал благотворительный фонд Stichting INGKA Foundation ­- один из крупнейших в мире. Миссия фонда ­- поощрение и поддержка нововведений в области архитектуры и интерьерного дизайна.

«Спроектировать стол, который будет стоить $1000, очень просто. А вот сделать стол за $50 под силу только самым лучшим».

— В одном из интервью он признался, что компания не ставит на менеджерские позиции женщин.