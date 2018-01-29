Основатель шведской торговой сети по продаже мебели и товаров для дома Ингвар Кампрад умер 27 января. Несмотря на свои финансовые активы (
— Кампрад начал заниматься предпринимательской деятельностью еще в детстве. Он закупал оптовые партии спичек на заводе в Стокгольме и продавал их соседям в розницу.
«Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то время мне было не более пяти лет».
— Когда ему было 17, на деньги, полученные в подарок от отца, он основал предприятие по производству товаров для дома, впоследствии ставшее IKEA.
— Идея о мебели, упакованной в плоские коробки, пришла к нему в 50-е годы, когда он увидел как его сотрудник открутил ножки у стола, чтобы тот поместился в машину покупателя.
— Название компании IKEA составлено из инициалов Кампрада — IK, заглавной буквы названия его семейной фермы Elmtaryd — E и первой буквы названия ближайшей деревни Agunnaryd — A.
«Меня раздражает, когда кто-то называет IKEA лучшей компанией в мире. Еще есть куда расти — мы не достигли идеала».
— Ингвар Кампрад с 1942 года был участником пронацистской организации «Новошведское движение», а также был членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание».
Он посвятил этому периоду две главы книги «Есть идея!: История ИКЕА» и, в 1994 году, в письме к сотрудникам компании, назвал свою связь с группой «величайшей ошибкой своей жизни»
— Бизнесмен был очень экономным человеком: одежду он покупал на барахолках, а стричься предпочитал «во время поездок в развивающиеся страны». Также он летал эконом-классом и водил одну и ту же модель Volvo больше 15 лет.
«Думаю, бережливость — это вообще в природе жителей Смоланда (шведская провинция. — Esquire). Если вы посмотрите на мой внешний вид, заметите, что я ношу только то, что купил на блошином рынке. Этим я подаю людям хороший пример».
— Как писала газета
— Кампрад страдал дислексией, что повлияло и на его бизнес. Так появились названия многих товаров из за того, что он не мог запомнить числовые артикулы.
— Он основал благотворительный фонд Stichting INGKA Foundation - один из крупнейших в мире. Миссия фонда - поощрение и поддержка нововведений в области архитектуры и интерьерного дизайна.
«Спроектировать стол, который будет стоить $1000, очень просто. А вот сделать стол за $50 под силу только самым лучшим».
— В одном из интервью он признался, что компания не ставит на менеджерские позиции женщин.
«Так как именно женщины решают все в доме».