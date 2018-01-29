Студия Warner Bros., снявшая успешный «Оно», намерена продолжить работу с произведениями Стивена Кинга — студия возьмется за сиквел «Сияния». Экранизацией романа Кинга «Доктор Сон», которая является продолжением «Сияния», займется режиссер Майк Флэнеган. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет романа «Доктор Сон» вращается вокруг Дэнни Торренса — того самого сына писателя, которого играл Джек Николсон в «Сиянии» 1980 года. Повзрослевший Торренс живет в пригороде Нью-Йорка и работает ординатором в местном хосписе, где пробует помогать больным с помощью своих мистических сил. В больнице он встречает девочку со сверхспособностями, после чего они становятся мишенью для группы, обладающей темными силами. При этом главному герою еще нужно разобраться с психологической травмой после событий в отеле «Оверлук».

Режиссер фильмов «Окулус» и «Уиджи: Проклятие доски дьявола» Флэнеган уже работал над другой экранизацией Кинга «Игра Джеральда» для Netflix. Продюсерами проекта станет Флэнеган совместно с Тревором Мейси и Джоном Бергом. Кроме того, Флэнеган решил переписать сценарий, над которым изначально работал Акива Голдсман.

Культовый фильм Стэнли Кубрика «Сияние» был снят студией Warner Bros. и является самой известной экранизацией одноименного романа Стивена Кинга.