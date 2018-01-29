В британском городе Халл местные жители во главе с мойщиком окон Джейсоном Фэнторпом восстановили закрашенное граффити Бэнкси,
27 января Бэнкси опубликовал в своем инстаграме снимок новой работы на заброшенном разводном мосту в Халле. На граффити изображен сидящий мальчик, который держит игрушечный меч с карандашом на конце, рядом с ним написано: «Сведите поднятый мост!». Предполагается, что граффити входит в серию работ против Брекзита.
По данным издания, через 48 часов неизвестные «вандалы» закрасили граффити Бэнкси белой краской, что возмутило общественность. Первым начал действовать мойщик окон Джейсон Фэнторп, у которого были необходимые средства для того, чтобы очистить рисунок. Потом ему на помощь пришли другие горожане.
«Эта работа — международный престиж, подаренный городу, и я не мог сидеть сложа руки и смотреть, как ничего не происходит», — отметил Фэнторп.
После произошедшего в городском совете Халла заявили, что на работу Бэнкси нанесут защитный слой, а также разработают план по защите граффити.
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