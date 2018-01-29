Новый фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоте Шаламе, Джудом Лоу и Эль Фаннинг может не выйти в прокат из-за скандала с Дилан Фэрроу, обвиняющей режиссера в сексуальном насилии. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источник в киноиндустрии.

По словам источника, «Дождливый день в Нью-Йорке» либо вообще не выйдет, либо выйдет без пиара и проката в кинотеатрах. Дистрибуцией фильма занимается компания Amazon.

В последнее время к Аллену приковано пристальное внимание на волне движения против харассмента #MeToo. Так у режиссера возникли проблемы с кастингом: голливудские актеры, среди которых Грета Гервиг и Колин Ферт, начали отказываться от работы с Алленом.

Ранее также стало известно, что актеры «Дождливого дня в Нью-Йорке» Ребекка Холл, Гриффин Ньюман и исполнитель главной роли Тимоте Шаламе решили отдать свои гонорары за этот фильм фонду помощи жертвам сексуального насилия Timeʼs Up и другим благотворительным организациям.

Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена, утверждает, что в 1992 году режиссер совершил над ней сексуальное насилие. Ей тогда было семь лет, и во многом именно из-за юного возраста девочки дело так и не дошло до суда. В 2014 году Дилан Фэрроу впервые рассказала подробности случившегося, а в конце 2017-го повторила свои обвинения в колонке для The Los Angeles Times под заголовком «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?» Недавно Фэрроу дала первое телеинтервью, в котором повторила обвинения в адрес режиссера.

Подробнее о скандале в семье Вуди Аллена и о том, причем тут движение #MeToo, можно прочитать здесь.