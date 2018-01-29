Мигель Вальинас Прието — рекламный и промышленный фотограф, который посвящает большую часть рабочего времени личным экспериментам. Они касаются всех жанров и стилей: Мигелю интересны ландшафты, предметные съемки, портреты, интерьеры и экстерьеры.

Выставки молодого художника проходили в разных странах. За 2017 год Мигель показал свои работы в США, Китае и дважды в Испании, однако 2016 был более продуктивен — 31 выставка за год. Фотограф также экспериментирует с пост-продакшном, создавая символы с новыми или всем понятными образами. «Работа, — как заверяет Мигель, — состоит в поиске красоты, понятной через [авторское] мировосприятие».

A post shared by Miguel Vallinas Prieto (@miguelvallinas) on Dec 30, 2017 at 2:52am PST

A post shared by Miguel Vallinas Prieto (@miguelvallinas) on Nov 11, 2017 at 12:08am PST

A post shared by Miguel Vallinas Prieto (@miguelvallinas) on Oct 11, 2016 at 11:46pm PDT