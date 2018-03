Моби опубликовал на своем YouTube-канале клип на трек «Mere Anarchy» с нового альбома Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, который выйдет 2 марта 2018 года.

«Постапокалипсис, люди ушли, моя подруга Джули и я — путешествующие во времени пришельцы, посещающие пустую Землю», — описал клип Моби.

В декабре Моби выпустил клип на песню Like a Motherless Child, которая также войдет в грядущий альбом.

Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt станет 15-ым студийным альбомом Моби. В своей новой работе электронщик возвращается к корням — соулу, трип-хопу и госпелу — исследуя духовность, индивидуальность и уязвимость человека. Артист вдохновлялся такими исполнителями, как Грейс Джонс, Джеймс Браун, Talking Heads, Гил Скотт-Херон. Предзаказ пластинки откроется 25 декабря.